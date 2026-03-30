Fra Šime i njegova lijepa bankarica Jasmina opet na sudu: Ipak će završiti u zatvoru?

Fra Šime Nimac i osobna bankarica Jasmina Bilonić nisu vratili milijun eura na račun Crkve, piše Dalmacija Danas. Obaveza je to iz pravomoćne presude. Župa je uspjela naplatiti samo nekih 350 tisuća eura koliko je lijepa bankarica imala oročeno u banci, ali ostao je dug od milijun eura.

Presuda je postala pravomoćna prije više od dvije godine, a od početka same afere prošlo je 15-ak godina. Tada je fra Šime bio župnik u Baškoj Vodi te je prodao vrijedno crkveno zemljište, a tih 1,3 milijuna eura spremio na vlastite račune. Na sudu je objasnio da je bio nezadovoljan kako je Crkva zadržala u središnjici neke prethodne transakcije i prodaje nekretnina. Nije se ništa investiralo u župe koje su inicirale prodaju.

Crkvene vlasti su nakon otkrića manja novca na računu pokušale sve srediti same, ali su na koncu morale podnijeti kaznenu prijavu, a ubrzo je sve došlo do medija. Optužnica je podignuta koju godinu kasnije, a teretila je fra Šimu za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti te Jasminu Bilonić za poticanje na to nedjelo.

Optuživali jedan drugog pa priznali krivnju

Prema optužnici, fra Šime se teretio da je kao župnik u Baškoj Vodi 2012. bez znanja i pisanog odobrenja Nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske nadbiskupije i tadašnjeg nadbiskupa Marina Barišića sklopio ugovor o kupoprodaji gotovo 40.000 četvornih metara u Baškoj Vodi za 1,3 milijuna eura. Nakon uplate prebacio je novac na svoj račun. Na to ga je, prema optužnici, nagovorila Jasmina Bilonić. Potrošili su prilične iznose na prilično luksuzne predmete poput finog, malo većeg glisera, odlično opremljenog Passata CC...

Suđenje je trajalo godinama, bilo je humorističnih događaja, međusobnih optuživanja, a kraju su priznali krivnju. Te 2022. godine im je, nakon priznanja i izraženog kajanja izrečena uvjetna zatvorska kazna, godinu dana uz rok kušnje od četiri godine. Presuda je izdržala test žalbe tužiteljstva, dvije godine kasnije postala je pravomoćna nakon odluke Visokog kaznenog suda RH.

No problem je, što ćemo, ispao s tim novcima. Naime na račun Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bastu i Baškoj Vodi u protekle dvije godine nije sjelo presudom obećanih 1,3 milijuna eura! A to je najvažniji element presude, da vrate novce. Na prekoračenje rokova upozorio je zastupnik Katoličke Crkve u postupku. Podnio je prijedlog da se opozove uvjetna osuda, a o čemu će odlučivati izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu početkom svibnja za kada je zakazana rasprava u ovom slučaju. Hoće li do tada fra Šime i drugookrivljena skupiti taj iznos, vidjet ćemo.

