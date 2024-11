Filip Zavadlav štrajka glađu: 'Spakirao je stvari, misli da treba biti na slobodi'

Filip Zavadlav, kojemu se sudi za trostruko hladnokrvno ubojstvo u Splitu, već neko vrijeme štrajka glađu jer smatra da su probijeni svi zakonski rokovi i potrošene sve osnove na temelju kojih je pritvoren.

Točnije, Zavadlav je potpuno uvjeren da je već trebao biti na slobodi i to 11. listopada, a s obzirom na to što ga nisu pustili, počeo je odbijati hranu.

Zavadlav se nalazi u zadarskom zatvoru, a telefonom nam je rekao da ga "zakonski neopravdano drže u istražnom zatvoru".

Navodi da je u istražnom zatvoru duže od četiri godine i devet mjeseci. To bi, po njegovu mišljenju, trebao biti maksimum za njegovo držanje u pritvoru. Već ranije je Zavadlav tražio od suda da ga puste, no molba mu je odbijena prije osam mjeseci.

Zavadlav je sada ponovno zatražio puštanje iz zatvora i uvjeren je da sud na to mora odmah odgovoriti.

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti, Toni Vukičević, rekao nam je da nije u izravnom kontaktu sa Zavadlavom, ali je potvrdio da su i on i Zavadlav tražili od suda da ga puste.

'Nismo u izravnom kontaktu'

"Nemam mogućnost da Zavadlava izravno kontaktiram. Ja sam u Splitu, a on je u Zadru. Stavio sam prijedlog sudu da se Zavadlavu ukine istražni zatvor zato što je, prema Zavadlavovim viđenju, ali i mome osobnom viđenju, maksimalni rok za istražni zatvor istekao 11. listopada. Prema našim izračunima istražni zatvor može maksimalno trajati četiri godine i devet mjeseci. Taj datum smo prešli 11. listopada, a sada je već studeni", rekao nam je Vukičević.

Dodao je da on i Zavadlav nisu "izmislili" taj datum.

"Taj 11. listopada spomenuo je istražni sudac koji je ranije odlučivao o istražnom zatvoru. Taj datum nije nikakva naša inovacija, već ga je spomenuo istražni sudac u Splitu u jednom od prijašnjih rješenja i on se nalazi u spisima", rekao nam je odvjetnik Vukićević.

Nije mogao potvrditi štrajka li Zavadlav glađu.

'Nismo izmislili datum'

"Ja njega ne mogu samo tako nazvati. Naš kontakt svodi se na to da se on meni javi, a obično kontakt ostvarimo preko socijalnog radnika u zatvoru kada ima nešto novo. Čak nisam u mogućnosti fizički doći do njega jer sam ja u Splitu, a on je u zadarskom zatvoru", rekao nam je. Potvrdio nam je da je iduće ročište na sudu zakazano za 19. studenog ove godine.

Iz pravosudnih krugova doznajemo da Zavadlav zaista štrajka glađu, možda i duže od 15 dana, jer je uvjeren da je već trebao biti pušten na slobodu.

Navodno je spakirao sve stvari i čeka puštanje na slobodu. U zatvoru su mu rekli da sa suda nije stiglo nikakvo rješenje da ga puste, što je u njemu izazvalo revolt.

Otada ne jede, no navodno se prema izgledu ne može reći da je izgubio previše kilograma, i dalje je dobrog općeg zdravlja te nije tražio pomoć liječnika.

Doznajemo i da u ćeliji nije sam pa postoji mogućnost da nešto hrane uzima od cimera. Sam Zavadlav u razgovoru s nama rekao je da štrajka glađu već 15 dana, da je izgubio osam kilograma, a da mu drugi zatvorenici govore da loše izgleda i da je "promijenio boju".

Podsjetimo, Zavadlav je u ponovoljenom suđenju osuđen na 40 godina nepravomoćno za trostruko ubojstvo 2020. godine u Splitu.

Štrajka li Zavadlav glađu, i službeno smo pitali Ministarstvo pravosuđa te zadarski zatvor, a Županijski sud u Splitu te resorno ministarstvo pitali smo i je li točno da je zadnji rok za zadržavanje Zavadlava u istražnom zatvoru bio 10. listopada.

Iz zadarskog zatvora odgovorili su da nisu ovlašteni davati informaciju te su nas uputili na više instance.

