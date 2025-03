Liječnici suzdržani u prognozama o stanju pape Franje: Još se nisu obratili novinarima

Iz Vatikana nove informacije o zdravstvenom stanju pape Franje, koji se već 18. dan u rimskoj bolnici bori s obostranom upalom pluća.

Kažu da mu je stanje stabilno, iza njega je mirna noć te je jutros doručkovao i pročitao novine. Ono najvažnije je da više nije na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, nego samo na terapiji kisikom.

To su mnogo bolje vijesti od onih u petak kada mu je stanje bilo kritično, no 88-godišnji papa i dalje nije izvan životne opasnosti te su liječnici na oprezu s prognozama.

Još se ne zna kada će se novinarima obratiti Papin liječnički tim. To su trebali napraviti prošli tjedan, ali nisu. Još se ne zna hoće li to napraviti ovaj tjedan. Ne zna se ni do kada će Papa ostati u bolnici.

RTL Danas doznaje iz Vatikana da je Papa stabilno te da nije imao novu respiratornu krizu. Od petka nije imao ni povećanu temperaturu, ali liječnici su suzdržani kada je riječ o prognozama.

Papa je jučer dan proveo odmarajući se i moleći. Bio je i na svetoj misi te je svim vjernicima zahvalio na molitvi za njega, ali i apelirao na to da mole za mir u svijetu. Iz bolnice mu se, kako je i sam rekao, rat čini još apsurdnijim.

