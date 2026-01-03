FREEMAIL
POLICIJA NA TERENU /

Dojava o bombi kod Varaždina, centar evakuiran usred najveće gužve: Pogledajte snimku

Pregled bi trebao trajati oko dva sata

3.1.2026.
21:20
Erik Sečić
Varazdinski.hr
Trgovački centar Lumini kod Varaždina evakuiran je u subotu navečer nakon dojave o bombi, javlja Varaždinski.hr.

Varaždinska policija dojavu je dobila oko 19 sati, a po izlasku na teren započeli su s protueksplozijskim pregledom koji bi trebao trajati oko dva sata. 

Dojava o bombi kod Varaždina, centar evakuiran usred najveće gužve: Pogledajte snimku
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Tada će se otkriti radi li se uistinu o eksplozivnoj napravi ili samo lažnoj dojavi.

Usred najveće gužve 

Svjedoci koji su se u trenutku drame bili u kupovini kazali su da je evakuacija započela u vrijeme najveće gužve. Na snimci koju možete pogledati na vrhu članka vidi se kako ljudi čekaju ispred centra. 

"Ljudi su odjednom počeli izlaziti. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je policija i trakom ogradila ulaze", za portal 24sata ispričala je čitateljica. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako stati na kraj opasnoj pirotehnici? 'Po džepu, to najviše boli'

VaraždinTrgovački CentarBombaLumini
