Dojava o bombi kod Varaždina, centar evakuiran usred najveće gužve: Pogledajte snimku

Trgovački centar Lumini kod Varaždina evakuiran je u subotu navečer nakon dojave o bombi, javlja Varaždinski.hr.

Varaždinska policija dojavu je dobila oko 19 sati, a po izlasku na teren započeli su s protueksplozijskim pregledom koji bi trebao trajati oko dva sata.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Tada će se otkriti radi li se uistinu o eksplozivnoj napravi ili samo lažnoj dojavi.

Usred najveće gužve

Svjedoci koji su se u trenutku drame bili u kupovini kazali su da je evakuacija započela u vrijeme najveće gužve. Na snimci koju možete pogledati na vrhu članka vidi se kako ljudi čekaju ispred centra.

"Ljudi su odjednom počeli izlaziti. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je policija i trakom ogradila ulaze", za portal 24sata ispričala je čitateljica.

