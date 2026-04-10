Provjerite listiće! Netko je u Hrvatskoj na Eurojackpotu osvojio više od 130 tisuća eura

U 29.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 6, 11, 18, 48 - 10, 12 koji su igraču iz Senja donijeli dobitak u iznosu od 134.418,50 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, FRANKOPANSKI TRG 3, SENJ.

Odigrane su tri kombinacije pretplate za dva izvlačenja i uplaćen iznos od 12,00 €. Glavni zgoditak 5+2 ovo kolo nije osvojen.

Tablicu ostalih dobitaka pogledajte u nastavku:

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 14.04.2026., a glavni dobitak iznosi 14.000.000,00 eura.