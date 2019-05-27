EPP će inzistirati na Weberu kao kandidatu za predsjednika Komisije

Predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul najavio je u noći na ponedjeljak da će njegova stranka inzistirati da njezin vodeći kandidat Manfred Weber postane predsjednik Europske komisije.

"Mi smo dobili izbore i naš vodeći kandidat Manfred Weber bit će predsjednik Komisije", izjavio je Daul nakon objave projekcija budućeg saziva Europskog parlamenta.

Prema tim projekcijama, EPP dobija 178 mandata, osam manje nego dosad.

Weber je istaknuo da bez EPP-a neće biti moguće uspostaviti većinu u Europskom parlamentu te ponudio suradnju socijaldemokratima, liberalima i Zelenima te isključio bilo kakvu suradnju s krajnjom desnicom i krajnjom ljevicom.

Posebno je istaknuo Zelene "kao velike pobjednike" s kojima treba pregovarati o stvaranju nove većine.

Weber je također rekao da je potrebno zadržati sustav 'spitzenkandidata' po kojem najjača grupacija ili ona koja može okupiti većinu daje predsjednika Komisije.