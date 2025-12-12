Vlada otkrila koliko eura poticaja daje za stambenu štednju u 2026. godini

Vlada je u petak donijela odluku o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 20225. godini.

Prema podatcima, taj je taj iznos 2,8 posto od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u 2026. godini, a najviše do iznosa od 663,61 eura.

Svaki stambeni štediša može na maksimalno raspoloživu stambenu štednju, u iznosu od 663,61 euro u 2026. godini ostvariti 18,58 eura državnih poticajnih sredstava, koja se tijekom jedne kalendarske godine odobravaju stambenoj štediši u samo jednog stambenoj štedionici.

Solvera - jedina u Hrvatskoj

Prikupljeni iznos državnih poticajnih sredstava u 2026. godini će biti isplaćenom stambenim štedišama iz državnog proračuna za 2027. godinu. Raspoloživa stambena štednja je iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine nakon umanjenja za iznose naknada koju naplaćuje stambena štedionica.

Solvera stambena štedionica je trenutačno jedina stambena štedionicakoja posluje u Republici Hrvatskoj te se nalazi u vlasništvu Slatinske banke.

Ostale četiri stambene štedionice - Prva stambena štedionica, HPB stambena štedionica, Raiffeisen stambena štedionica i PBZ stambena štedionica - prestale su s radom i pripojene su svojim osnivačima koji su postali njihovi pravni sljednici.

Do isteka preuzetih ugovora

Oni su preuzeli zatečene ugovore o stambenoj štednji na dan prestanka rada stambene štedionice te zadržavaju sva stečena prava do isteka ugovorenog razdoblja štednje. Ne mogu se sklapati novi ugovori o stambenoj štednji.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se samo do isteka preuzetih ugovora o stambenoj štednji.

To znači da će posljednja isplata državnih poticajnih sredstava pravnim sljednicima bivših stambenih štedionica biti u 2028. godini za uplate štediša izvršene u 2027. godini.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati otkrili koliko im ostane kad plate sve račune: 'Nemam ni za život, a kamoli štednju'