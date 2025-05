Puljak naljutio oporbu! Držao govor, a oni se pokupili i otišli: 'Nedopustivo, besraman je'

Oporbeni vijećnici napustili su dodjelu nagrada Grada Splita tijekom govora gradonačelnika Ivice Puljka jer je, kažu, iskoristio priliku za predstavljanje projekata na kojim je radio u svom mandatu što su ocijenili nedopustivim u vrijeme kampanje za lokalne izbore.

Među onima koji su napustili dvorani bili su vijećnici HDZ-a, HGS-a i DP-a te Zoran Đogaš.

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Tomislav Šuta poručio je da ovo nije trenutak da gradonačelnik u trenutku kampanje koristi takav događaj za osnovnu promociju. "To je nedopustivo, besraman je", navodi Šuta.

'Sramota'

"Gradonačelnik Puljak je iskoristio Dan Grada Splita i ovaj najsvečaniji trenutak svih građanki i građana našeg voljenog grada da napravi promociju, odnosno izbornu kampanju. On je tu poredao videa u kojima prezentira ono što na kraju krajeva nije ni napravio. Znači, to je sve neistina i još jedna laž koju on plasira u javnosti jer te slike uistinu lijepo izgledaju, a s druge strane stvarnost je onakva kakva je i koju svi vidimo", poručila je HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac, nazvavši ovo sramotom i dodavši da odlaze iz protesta.

Zasmetala joj je i Puljkova matematika oko garaža, odnosno tvrdnja da ih je u četiri godine napravio dvije, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Sad kaže da će u sljedeće tri godine napravit 30 garaža. Prosta je matematika koju ćete svi shvatiti - on napravi pola garaže godišnje. Znači, za 30 garaža, ako Puljak ostane gradonačelnik, trebat će 60 godina. Zadnja garaža će biti napravljena 2085. godine. Koliko ćemo mi tada imati godina?", pita se.

