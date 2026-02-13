Pukla vodovodna cijev, a onda je naletio automobil i nastao kaos

Na križanju Poljičke i Bušićeve ulice u Splitu oko 19 sati puknula je vodovodna cijev promjera 20 mm na mjestu južne prometne trake koja vodi izlazu iz Splita, u blizini autobusnog stajališta.

Voda je počela istjecati iz cijevi, a djelatnici Vodovoda ubrzo su izašli na teren te u međuvremenu zaustavili istjecanje vode. No zbog svega dogodila se još jedna nezgodna - vozač se osobnim automobilom "zabio" na mjestu puknuća cijevi, nastala je prometna gužva.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, s obzirom na prstenasti sustav napajanja vodoopskrbne mreže na tom području, bez vode su ostala samo dva priključka – objekt brze prehrane i prodavaonica mobilnih uređaja.

Očekuje se uspostava privremene prometne regulacije, pri čemu će se promet odvijati jednom od tri prometne trake, doznajemo iz Vodovoda.

