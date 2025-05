Bernardić napravio kaos na fakultetu. Htio sučeljavanje, studentica: 'Unosio mi se u lice, derao...'

Umjesto zakazanog odgovaranja na pitanja studenata gradonačelnika grada Zagreba, na Fakultetu političkih znanosti jutros se odvijala prava drama kada su se neplanirano pojavili kandidat Davor Bernardić i njegov kandidat za zamjenika Trpimir Goluža, a situacija je eskalirala u verbalni sukob s moderatoricom, koja ga je optužila za neprikladno ponašanje.

Moderatorica Q&A-a požalila se da joj se Bernardić unosio u lice i derao se na nju, a s Fakulteta navode da je aktualni gradonačelnik u borbi za drugi mandat Tomislav Tomašević, vidjevši što se događa, napustio prostorije fakulteta.

Naime, fakultet je u suradnji s GONG-om danas organizirao takozvani Q&A, odnosno Tomaševićevo odgovaranje na pitanje studenata.

Budući da je Bernardić po anketama tek sedmi u utrci za glavni grad, na FPZG-u su procijenili da im ne treba, prenosi Jutarnji list. No, Bernardić tvrdi da nije dobio informaciju da nije pozvan i sve je to dovelo do incidenta.

'Dobili smo poziv'

Goluža je pak optužio Fakultet i GONG da su otkazali sučeljavanje u dogovoru s Tomaševićem.

"Današnje neuspješno sučeljavanje pokazalo je dvije stvari. Prvo, da je Tomislav Tomašević kukavica, koja bježi od sučeljavanja sa svojim protukandidatima i da je licemjer. Radi upravo ono protiv čega se borio u prethodnim izbornim ciklusima kad je bio u statusu izazivača, odnosno oporbe. Ne dolazi na sučeljavanja, a prije je plakao kad mu protukandidati na vlasti nisu dolazili na sučeljavanje", kazao je Goluža koji je optužio GONG da se stavio u službu jednog kandidata u aktualne gradske vlasti.

Bernardićev kandidat za zamjenika demantirao je da su došli nepozvani u prostorije Fakulteta i počeli se derati. "Nitko se nije počeo derati. Svi smo došli u jednom mirnom tonu. Nismo niti znali da će se dogoditi ovo što se dogodilo jer je na mailove relevantnih kandidata došao poziv o sučeljavanju s današnjim datumom na mjestu gdje smo mi došli. Gospodin Bernardić je odmah potvrdio da će doći, na što je dobio potvrdni odgovor od organizatora GONG-a", dodaje Goluža.

Ističe da je do promjene formata debate došlo bez njihova znanja što smatraju nedopustivim u kampanji za lokalne izbore koji nas čekaju za manje od dva tjedna.

O svemu se naknadno oglasio i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je na svom Instagram profilu napisao:

"Nasilnici Bernardić i Goluža! Danas nažalost nisam mogao sudjelovati u predstavljanju našeg programa za mlade i odgovaranju pa pitanja studentica i studenata Fakulteta političkih znanosti, jer su Davor Bernardić i Trpimir Goluža nasilno prekinuli događaj. S agresivcima i nasilnicima poput Bernardića i Goluže imamo posla na dnevnoj bazi, kad u grad uvodimo reda na svim razinama. Oni su pravi politički predstavnici takve ekipe. Pokazali su svoje pravo lice, ali žao mi je da su to napravili baš pred studenticama i studentima koji zbog njihove agresije nisu mogli sudjelovati u događaju i pitati ono što su planirali."

