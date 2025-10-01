‘Dosje Jarak’ se vraća! Doznajte kada možete gledati nove epizode

Nove epizode “Dosjea Jarak” su spremne za emitiranje ekskluzivno na platformi Voyo! U manje od godinu dana iscrpnog rada, tim Dosjea Jarak zagrebao je duboko u podzemlje regije i rasvijetlio neke dugo čuvane tajne. Nova epizoda “Zver” čeka vas 23. listopada samo na Voyo!

Foto: Voyo

Zločin ne poznaje granice - 'Dosje Jarak' o najmučnijim ubojstvima u regiji

Andrija Jarak, koautor “Dosjea Jarak“ otkriva što je drukčije u novim epizodama: “Nove epizode su specifične po tome što smo se odlučili prošiti na regiju. Poglavito na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, što je, rekao bih, jedan nepresušan bazen tema koje se tiču true crimea. Radimo jednu veliku priču iz Srbije i jednu veliku priču iz Bosne i Hercegovine, te dvije iz Hrvatske. Riječ je, rekao bih, o najgorim ubojstvima koja su se dogodila u zadnjih nekoliko desetljeća.”

Foto: Voyo

No, zločin ne poznaje granice, kaže redatelj i koautor “Dosjea Jarak”, Dario Todorović: “Što se organiziranog kriminala tiče, on je uvijek isprepleten, za njega ne postoje niti granice, niti putovnice. Kraci zločina se protežu i preko Hrvatske, idu i u zapadnu Europu i stavili smo malo veći naglasak na to da to nisu slučajevi koji se tiču samo jedne zemlje. Slučajevi su iznimno zanimljivi, brutalni i teški.”

Foto: Voyo

Četvrtak je rezerviran za 'Dosje Jarak' na Voyo!

Pričali su s ubojicama, snimili svjedočanstva obitelji žrtava, pronašli dokumente i dokaze, rekonstruirali zločine, otkrili mete. Tim “Dosjea Jarak” donosi ppet novih epizoda, a mi imamo datume emitiranja, kako ništa ne biste propustili!

Nove epizode “Dosjea Jarak” na Voyo:

23.10. Zver

30.10. Zver 2

20.11. Pljačka stoljeća

11.12. Sarajevski kartel

18.12. Sarajevski kartel 2

“Ono što me osobito veseli je da smo se u jednoj priči maknuli s teške crne kronike i bacili se na jako, jako zanimljiv slučaj koji je puno ljudi u Hrvatskoj gotovo zaboravilo. Tu smo napravili mali odmak što se tiče slike i što se tiče priče. Radili smo jednu intrigantnu priču o zločinu u kulturi. Prema nama, to je priča koja zaslužuje posebnu ekranizaciju, koja je dostojna i najvećih platforma na svijetu. Jer je to priča koja se mogla dogoditi iu Francuskoj, i u Belgiji, Australiji. Svejedno bi bila jednako zanimljjiva”, najavljuje redatelj i koautor “Dosjea Jarak”, Dario Todorović što vas očekuje.

Foto: Voyo

No, jedna se stvar u “Dosjeu Jarak” nikada neće promijeniti. Koja? Neka vam kaže Andrija Jarak osobno:

“Koncept je isti: visoki standardi produkcije, relevantni sugovornici, provjeravanje apsolutno svih podataka i informacija. I naravno, trudimo se da u svakoj emisiji donesemo nešto novo, relevantno, zanimljivo i ozbiljno kao što je to bio slučaj u prethodnih nekoliko epizoda. “Dosje Jarak” ide zacrtanim kursom i gledatelje očekuje puno zanimljivih stvari.”

Foto: Voyo

Novu epizodu “Dosje Jarak” - “Zver” ne propustite u četvrtak, 23. listopada ekskluzivno na platformi Voyo!