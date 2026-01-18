Vlada RH se oglasila! Ovo je njihova reakcija na Trumpovu prijetnju carinama: 'Oslabljuju partnerstvo...'

Nižu se reakcije europskih čelnika nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio val povećanja carina europskim saveznicima, sve dok se Sjedinjenim Američkim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Na uvođenje carina reagirao je i hrvatski državni vrh. Iz Vlade su poručili da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske.

"U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova.

Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu i sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak.

U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta", stoji u priopćenju Vlade za RTL Danas.

Podsjetimo, u dužoj objavi na mreži Truth Social Trump je poručio da će carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Carine će se povećati na 25 posto 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda.

Optužio je nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, jer je, kako kaže, "svjetski mir u pitanju".

