Idućih dana sve toplije, do vikenda kreće i novi toplinski val, no još do tada neće biti sasvim stabilno. Naime, potkraj srijede i u noći na četvrtak premješta se nova fronta sa zapada preko Alpa, no bit će oslabljena, a i glavina te vlage će ostati sjevernije od naših krajeva.

SRIJEDA

Cijeli prvi dio dana pretežno sunčano, većinom i vedro, te mirno. Izostat će neki značajniji vjetar na kopnu, ali i bura na moru, tek će ponegdje biti burina uz obalu sjevernog Jadrana. U unutrašnjosti noći jutro zato malo svježiji, bit će između 13 i 16 °C, a na Jadranu i uz njega od 20 do 25 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku pretežno sunčano, ali postupno će stizati sve više oblaka pa krajem dana i osobito kasno navečer raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, najprije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar do tada većinom slab, a bit će osjetno toplije nego danas. Uglavnom vruće, oko 31 °C. Na istoku ostaje sunčano, vedro, oblaci ovdje stižu tek kasnije navečer na zapad Slavonije. Puhat će slab do ponegdje umjeren istočni i jugoistočni vjetar, posvuda vruće, oko 32 °C.

U Dalmaciji sunčano, prolazno samo visoki, uglavnom prozirni oblaci na nebu, a onih dnevnog razvoja tek uz granicu s BiH. Nakratko slab do umjeren maestral, za nijansu toplije nego danas, između 32 i 34 °C, lokalno u zaleđu i do 36, moguće i 37 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali bit će tu razvoja oblaka, osobito u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru uz moguće mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, dok navečer s mora do Istre može stići i kakva nevera. Vjetar većinom slab sjeverozapadni, a temperatura između 31 i 33 °C, malo niža samo u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti samo još u noći na četvrtak i prvome dijelu četvrtka promjenjiva naoblaka i mogući pljuskovi. No, ubrzo zatim uz dosta sunca raste i postupno temperatura pa će već od petka vrućina biti izražena, za vikend mnogima i neugodna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu rijetko koji neverin moguć na sjevernom, mjestimice i srednjem dijelu u četvrtak, a zatim obilje sunca i vedrine. Vrlo tople noći, vrlo vrući dani, a znači to i novi toplinski val uz neugodnu vrućinu i sparinu.

