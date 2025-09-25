Djevojka krala, u bijegu za kosu počupala kćer poznatog nogometaša i gurnula je na cestu

Splitska policija polako steže obruč oko 22-godišnjakinje za kojom tragaju od srijede navečer kada je u jednoj trgovini u Poljičkoj ulici oko 19 sati ukrala nekoliko kozmetičkih proizvoda.

Nakon toga, krenula je prema izlazu, a kada ju je zaštitar zaustavio i zatražio da otvori torbu, djevojka ga je fizički napala i dala se u bijeg, izvijestila je Slobodna Dalmacija.

Djevojka je bježeći stigla do pješačkog prijelaza u Gupčevoj ulici na Bačvicama, koji je baš u tom trenutku prelazila djevojčica (9), kći poznatog nogometaša Hajduka, navodi medij dodajući da je 22-godišnjakinja bez ikakvog povoda djevojčicu uhvatila za kosu, divljački je povukla i bacila na cestu te nastavila bijeg.

Iz splitsko-dalmatinske policije potvrdili su za net.hr događaj rekavši da je točno da je žena napala zaštitara, a potom da se dala u bijeg.

"Nedugo nakon toga uhvatila je dijete za kosu i bacila na pod te se potom udaljila", rekli su nam u policiji. Potvrdili su i da znaju identitet djeteta te da su u tijeku operativne aktivnosti.

Na pitanje je li policija već locirala i privela napadačicu, rekli su da to ne mogu komentirati ali su ponovili da su operativne aktivnosti u tijeku te da će javnost biti pravovremeno informirana.

