Upozorenja da moramo biti jako oprezni kada su nam djeca u automobilima, pogotovo na viskom temperaturama, nikada dovoljno. Upravo to govore nova dva slučaja iz Dalmacije, pa opreza nikada dosta.

Naime, tijekom jučerašnjeg dana vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Split i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kaštela imali su intervenciju. U Makarskoj je dijete ostalo zaključano u vozilu, a sve se dogodilo oko 17 sati i 26 minuta. Na intervenciji su bili spašavatelji iz JVP-a Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca, piše Dalmacija Danas.

Slično se dogodilo i u Kaštel Lukšiću. I tako je dijete ostalo zaključano u vozilu, a vatrogasci su dojavu dobili oko 20 sati i 34 minute. Na terenu su bili spašavatelji iz DVD-a Kaštela s jednom vozilom i tri vatrogasca.

Podsjetimo, kako je Danas.hr već pisao velika opasnost postoji ako dijete ostane zaključano u automobilu na visokim temperaturama.

"Ne bi trebalo uopće ostavljati djecu samu u autu. To je opasno ne samo za djecu, nego i za kućne ljubimce jer vrlo brzo, u roku od 15 do 30 minuta, dolazi do velikog zagrijavanja. Samim time dolazi i do velike dehidracije. U početku dijete je oznojeno, nakon toga nastupaju trajna oštećenja svih organa posebice mozga, a može doći i do smrti. Rijetko kad se dijete ostavi samo pet minuta u autu. Očito roditelji ili idu obavljati nešto poslovno ili odu u kupnju, a vi zapravo nikad ne znate kad ćete zapeti u gužvu i što vas može zadržati", naglašava liječnica obiteljske medicine Tanja Pekez za Danas.hr.

Vrućina nije jedina opasnost koja prijeti u takvom scenariju, dodaje liječnica. Neka se djeca mogu odvezati i nehotice pokrenuti automobil što dovodi do novih problema.

"Postajemo sve nestrpljiviji, sve više žurimo. Međutim, uvijek treba razmišljati tri koraka unaprijed. Nesreće se ne događaju drugima. Nema te stvari koja se treba obaviti tako brzo da bi se ugrozio život djeteta. Nema razloga da ono ostane u autu", naglašava. Pekez dodajući da djeca daleko teže održavaju svoje fiziološke funkcije i teže im pada ekstremna vrućina.

Koliko se brzo auto zagrijava?

Tijelo djeteta zagrijava se tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Rast temperature tijela i njegova nemogućnost hlađenja može dovesti do toplinskog udara. Simptomi uključuju visoku temperaturu, vruću, crvenu i suhu kožu, ubrzani puls, nemir, zbunjenost, vrtoglavicu, glavobolju, povraćanje, ubrzano, ali plitko disanje, letargiju i nesvijest. A samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno oštećenja mozga i bubrega.

"Što je dijete manje, puno prije dolazi u životnu opasnost ako tijelo ne funkcionira u normalnim uvjetima, bez obzira na to što je uzrok nastanka nenormalnih uvjeta", dodaje liječnica naglašavajući da ozbiljne posljedice, pa i smrt mogu nastupiti vrlo brzo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pali se crveni alarm za veliki dio zemlje. Upozorenja stižu sa svih strana