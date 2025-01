'ON ŽELI RUSIJU' / Kovač pojasnio: 'Trump je preživio dva atentata. Kaže da ga je Bog spasio.. Osjeća se kao Superman!'

'Gospodin Trump se osjeća, ne želim pretjerivati, osjeća se kao Superman. Znači, čovjek je izgubio izbore prije četiri godine zbog pandemije. Ponovno je izabran, preživio je dva atentata, na njega se pucalo. Rekao je da ga je Bog spasio da učini Ameriku velikom. Znači, on je Superman. I sad ima pred sobom taj svijet i vidi samo Kinu kao velikog konkurenta Kineze je konkretno i spomenuo. Rusiju spomenuo nije. Rat u Ukrajini je konkretno spomenuo. On želi zaista postići taj deal između Rusije i Ukrajine i želi još uvijek to svetogrđe. I posebno kod nas ovdje u Europi. On želi privući Rusiju, pokušati Rusiju izvući iz zagrljaja Kineza tako da oslabi Kinu. I on će htjeti napraviti taj deal. Hoće li tome uspjeti?! Mi to zaista ne znamo. Ali će htjeti činiti sve što može kako bi suzbio kineski utjecaj. Njemu je uzor, spomenuo ga je u govoru McKinley, koji je širio Ameriku, koji je vodio rat protiv Španjolske. Prema tome, to nije šala. Grenland, Panama… To nije šala, on je to danas jasno rekao', dio je analize Mire Kovača. Cijeli razgovor pogledajte u videu...