USKRATIT ĆE POMOĆ / Kurelić: 'Ako netko može natjerati Ukrajinu na pregovore - to je Trump'

'Ako netko može pokušati prisiliti Ukrajinu na pregovaranje - to je Trump. Trump se nalazi u dosta povoljnoj situaciju i mislim da on to želi napraviti jer ova skupina koja ga je izgurala na vlast - oni su izrazito protiv Ukrajine. Dio glasačkog tijela je protiv Ukrajine. Sam Kongres je li-la. Uskratiti pomoć Ukrajini zvuči grozno u Europi. Iz Trumpove perspektive ne izgleda grozno i on može biti čovjek koji će otvoreno reći Zelenskom da će mu uskratiti pomoć i prisiliti ga na neki tip pregovora s Rusima koji bi Rusima odgovarao. Ako i završi rat na štetu Ukrajine, on će i dalje govoriti da je spriječio nastavak rata', rekao je Zoran Kurelić, a ostatak pogledajte u videu...