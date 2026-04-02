Četiri regije u 'crvenom', DHMZ izdao upozorenje: 'Bit će polomljenih stabala i letećih krhotina'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za četvrtak za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal i Sjevernu Dalmaciju, jer je vrijeme izuzetno opasno zbog jakog vjetra te se građanima savjetuje da poduzmu mjere samozaštite.

Za Riječku regiju iz DHMZ-a upozoravaju na mjestimice olujnu, na udare i orkansku buru, koja će poslijepodne slabjeti. Očekuju se najjači udari vjetra jači od 110 kilometara na sat.

"Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom", upozorenje je DHMZ-a za Riječku regiju.

Izrazito opasno vrijeme

Za Kvarner i Kvarnerić upozoravaju na jaku i vrlo jaku, ujutro mjestimice olujnu i jaku olujnu buru. Najjači udari vjetra bit će 35 do 85 čvorova (65 do 160 kilometara na sat).

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo izbjegavanje putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz DHMZ-a.

Za Velebitski kanal DHMZ upozorava na olujnu i jaku olujnu, ujutro mjestimice orkansku i jaku orkansku buru, a najjači udari vjetra 35 do 95 čvorova (65 do 175 kilometara na sat).

Trajekti neće moći poloviti

DHMZ također upozorava za područje Sjeverne Dalmacije na jaku i vrlo jaku, ujutro mjestimice olujnu i jaku olujnu buru. Najjači udari vjetra 35 do 85 čvorova (65 do 160 kilometara na sat).

Za Velebitski kanal i Sjevernu Dalmaciju ističu da je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. "Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz DHMZ-a.

Izdali su narančasto upozorenje za Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju te za Srednju Dalmaciju, jer vrijeme opasno zbog jakog vjetra. Za petak izdano je crveno upozorenje za Velebitski kanal, a narančasto za Riječku regiju te za Kvarner i Kvarnerić.

