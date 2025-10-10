Digitalni svijet: Svako šesto dijete u Hrvatskoj ima mentalni poremećaj, neka pomišljaju na samoubojstva

Projekt #nijeOK provodit će šest mjeseci Karlovačka županija i Udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Carpe diem, rečeno je u petak na predstavljanju projekta kojim će se mladima omogućiti anonimne prijave nasilja na mrežama.

Projekt traje šest mjeseci, a namjera je da i nakon njegova isteka ti alati ostanu dostupni, odnosno da se osmisle novi, poručila je karlovačka županica Martina Furdek Hajdin.

Psihijatar Igor Salopek upozorio je da 818.000 ljudi u Hrvatskoj ima psihijatrijsku dijagnozu, a svako šesto dijete mentalni poremećaj, 60 posto školske djece izloženo je zlostavljanju na internetu, a o tome govori samo petina njih dok ostatali šute i razvijaju kompleksan posttraumatski stresni poremećaj.

Kultura straha i nasilja

"Živimo u kulturi straha, nasilja i sebičnosti", ustvrdio je Salopek i naglasio da su roditelji također ovisni o društvenim mrežama i previše zaštitnički nastrojeni kada je riječ o "realnom životu", dok s "digitalnim životom" djece nisu upoznati. To je recept za mentalnu katastrofu, napomenuo je.

Srednjoškolac čiji je rad odabran za logotip projekta Petar Žakula kaže da je njegovoj generaciji normalno sretanje s nasiljem na internetu, a kreatorica sadržaja na društvenim mrežama Meri Goldašić ispričala je kako se nosila s time da je njen sin bio žrtva nasilja u osnovnoj školi.

"Učili smo da se na nasilje ne odgovara nasiljem, no nekad moramo stisnuti zube jer sustav ne funkcionira. Po majčinskom instinktu bih pregazila sve pred sobom", rekla je i dodala da je njen sin izgradio samopouzdanje baveći se borilačkim sportom, ali "više nema naivnu crtu kakvu bi dijete trebalo imati".

Žrtve pomišljaju na samoubojstvo

Njezin kolega Dario Marčac smatra kako bi bilo preoptimistično očekivati da će takve prakse nestati. "Svatko može objaviti sadržaj i komentar na internetu jer živimo u demokraciji, a onaj tko piše negativno projicira sebe", rekao je.

Školska pedagoginja Zrinka Sučić Ćosić upozorila je na slučaj od prije 16 godina kada su naokolo kružile fotografije djevojke koje je ona poslala osobi od povjerenja, kao i nedavno kada je umjetnom inteligencijom stvoren neistiniti pornografski prikaz druge djevojke. U oba slučaja žrtve su pomišljale na samoubojstvo.

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatska ima problem s vršnjačkim nasiljem: 'Izbrisala se granica između virtualnog i stvarnog'