DHMZ objavio prognozu za blagdane: Stižu snijeg, mećava, kiša i pljuskovi s grmljavinom

Ciklona koja će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem donijet će promjenu vremena i u naše krajeve. Njeno središte nalazit će se iznad Tirenskog mora, a u srijedu, na Badnjak će se preko Hrvatske premještati frontalni poremećaj i upravo se tad očekuje najintenzivnija oborina. Istovremeno će sa sjevera pritjecati hladniji zrak, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Foto: Ecmwf

U utorak će kiša padati uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, ponajprije na otocima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je vjerojatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti u dodiru s tlom ili na hladnim predmetima.

Pritom će puhati umjereno i jako jugo, navečer u jačanju na olujno. Potkraj dana će na sjevernom dijelu Jadrana zapuhati bura, mjestimice s olujnim udarima.

U srijedu, na Badnjak, 24. prosinca 2025. oborina će biti češća i u unutrašnjosti. Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Snijega će biti i u gorju istočne i središnje Hrvatske, no vjerojatan je i ponegdje u nizinama, ponajprije na sjeverozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: Ecmwf

Jak vjetar na Badnjak

U kopnenim krajevima će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te zapusi snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom puhati jugo, još prijepodne i olujno.

Foto: Aladin

Božić i Štefanje

Za Božić će na Jadranu biti česta sunčana razdoblja i rijetko gdje još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama. U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremenu oborinu, ali sve rjeđu. Osim kiše, padat će i susnježica i snijeg, ponajviše u gorju. Navečer će vjetar u unutrašnjosti slabjeti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cijele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na sjevernom dijelu i dalje orkanska.

U petak na blagdan svetog Stjepana 26. prosinca 2025., jačat će utjecaj anticiklone pa će se i vrijeme smirivati. U većini krajeva Hrvatske prestanak oborine i razvedravanje, oblaci će se zadržavati još u Gorskoj Hrvatskoj, a bura će na obali slabjeti. Vjerojatno će to biti uvod za stabilan, na Jadranu većinom sunčan vikend, ali u unutrašnjosti treba računati na maglovita i hladna jutra.

Zbog jakog i olujnog vjetra, prvo juga pa onda i bure, u gorju i zbog snijega, vrlo su vjerojatna ograničenja i poteškoće u prometu. Preporučuje se svakodnevno pratiti vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, osobito ako planirate na put.

