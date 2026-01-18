DHMZ izdao upozorenje na hladne valove: Može djelovati i na zdravlje!

Na istoku i jugu zemlje danas je pretežno sunčano. Drugdje promjenjivo do pretežno oblačno, rijetko gdje uz mogućnost za slabu oborinu. U unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom ujutro u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od -2 do 3, u Primorskoj Hrvatskoj između 10 i 15 °C, piše DHMZ.

U novom tjednu u unutrašnjosti hladno i vrlo hladno pa će biti i upozorenja, minimalna temperatura će ponegdje biti 10 stupnjeva ispod nule, a u minusu će ostati i tijekom dana. Bit će djelomice ili pretežno sunčano, na zapadu promjenjiva naoblaka, a ponegdje će biti i magle, zatim krajem razdoblja može biti i povremenih oborina.

Uz obalu početkom tjedna pretežno sunčano i vjetrovito, a onda će bura slabjeti. Sredinom tjedna u Dalmaciji porast naoblake, bit će i povremene kiše, češće, lokalno i obilne prema vikendu, kada će i jugo jačati. Temperatura i na Jadranu u postupno padu pa će i tu biti hladnije, osobito na buri, poručuje meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš.

Iz DHMZ-a su izdali i upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje. U nastavku pogledajte u tablici kakvo je stanje za naredne dane:

Foto: Dhmz

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'