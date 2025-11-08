FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREMITE SE /

Provjerili smo koje su ljekarne dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj

Provjerili smo koje su ljekarne dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj
×
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima

8.11.2025.
7:24
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Donosimo popis dežurnih ljekarnih ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima: 

LJEKARNE ZAGREBA

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291 

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

LJEKARNE SPLITA

Dežurne ljekarne u Splitu: 

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4 

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22  (Sirobuja SuperKonzum)

LJEKARNE RIJEKE 

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

LJEKARNE OSIJEKA

Dežurne ljekarne u Osijeku: 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)

POGLEDAJTE VIDEO: Inflacija i dalje 'ubija' Hrvate, stručnjak poručuje: 'Svaka bolest je kronična, ali postoje lijekovi...'

Radno VrijemeRadno Vrijeme NedjeljomLjekarna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIPREMITE SE /
Provjerili smo koje su ljekarne dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj