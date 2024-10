Pobrojali smo Milanovićeve izjave o Ukrajini. Avdagić: 'Ovakvo soliranje ne može ići u nedogled'

Misija pomoći Ukrajini (NSATU) vruća je tema posljednjih tjedana. Drama je počela nakon što je predsjednik Zoran Milanović odbio Vladu i poručio da neće dati suglasnost za slanje hrvatskih vojnika na misiju.

Milanović je potom izjavio da se NATO direktno uključuje u rat u te da će se misija potpore odvijati na prostoru Ukrajine. Premijer Andrej Plenković i HDZ-ovci više su mu puta žestoko odgovarali. NATO ga je demantirao, a i sam predsjednik kasnije je tvrdio da nikad nije izjavio da će hrvatski vojnici biti fizički u Ukrajini.

Avdagić: 'Soliranje ne može ići u nedogled'

Milanovićeve izjave za Danas.hr prokomentirao je geopolitički analitičar Denis Avdagić. "Svatko od nas, a tako i predsjednik, može si dozvoliti da interpretira i reinterpretira svoje izjave", poručuje Avdagić.

"Je li takva intepretacija u redu s državničke i savezničke strane je posve druga priča. Kao država, dosad nismo bili predmet europskih ili savezničkih rasprava kao što je primjerice Mađarska. Međutim, kad nekoliko puta donesete odluke kojima se udaljavate od saveznika, kad kažete 'mi smo bolji od vas, bolje razumijemo od vas, pružit ćemo ruku prijateljstva prema Moskvi', takvo soliranje ne može ići u nedogled, a da za to nema određenih posljedica", nastavlja Avdagić.

Analitičar kaže da je teško predvijeti kakve bi potencijalne posljedice mogle biti. "To je stvar nagađanja, s obzirom na to da nemamo kristalnu kuglu. Ako gledamo mandat predsjednika, vidimo da nije imao previše bilateralnih susreta. Odlazak na neke multilateralne konferencije posve su druga stvar. Pitanje je s kim se tamo susreće. Kad predsjednik ode na takve skupove, kao što je NATO samit, ne čujemo previše informacija o njegovim bilateralnim susretima s drugim državnicima. To je očigledno jedna od tih posljedica na slučaju Milanovića kao predsjednika Republike, što je naravno šteta. Ta funkcija, iako je neki smatraju protokolarnom, zapravo služi predstavljanju Hrvatske", govori nam Avdagić.

Avdagić tvrdi da NATO-ova misija u Ukrajini ne može biti vrsta prijetnja kakvom je interpretira Ured predsjednika. "Da su NATO članice, šefovi država i vlada, smatrali da je ta misija nešto što nas, prema nekim interpretacijama, uvodi u rat, ona posve sigurno ne bi bila potvrđena na samitu. U to možete biti sigurni. Prije svega, Njemačka, koja bi trebala biti zemlja domaćin prva nije zainteresirana za bilo kakav sukob s Rusijom. Smatram da jedna država poput Njemačke, koja je gospodarski i u svakom mogućem smislu moćnija od Hrvatske, a ima i obavještajni sustav s kojim se naš ne može nositi na isti način, ne bi bila domaćin da postoji prijetnja od 'uvlačenja u rat'", objašnjava geopolitički analitičar.

"Rekao bih da je neodgovorno prema saveznicima tvrditi kako su oni ušli u rat s Rusijom, iako se u deklaraciji spominje da to nije istina. Predsjednik to može tumačiti kako želi, na kraju krajeva, izbori su blizu. Građani će odlučiti što im je bitno", zaključuje Avdagić.

Kako je sve krenulo

Izdvojili smo nedavne predsjednikove izjave o NSATU misiji i kronološki ih poredali. Milanović je 1. listopada odbio Vladu i poručio da ne želi dati suglasnost za odluku o sudjelovanju hrvatske vojske u misiji potpore Ukrajini. "Hrvatska na rat u Ukrajini ni na koji način ne može bitno utjecati, niti ga može zaustaviti. Ali, promišljenom i odgovornom politikom državnih vlasti može spriječiti širenje rata prema hrvatskim granicama i osigurati mir i sigurnost svim hrvatskim građanima. Zato sam odbio dati prethodnu suglasnost na odluku o sudjelovanju Hrvatske vojske u misiji potpore Ukrajini", rekao je predsjednik.

Samo četiri dana nakon, Milanović je šokirao izjavom kojom je, između ostalog, tvrdio da se NATO direktno uključuje u rat. "Ta misija je korak dalje prema ratu, definitivno. I to nakon više od dvije i pol godine od početka rata i ruskog upada u Ukrajinu. Jeste se pitali zašto do sada NATO u formatu NATO-a, kao NATO pakt, nije sudjelovao na ovaj način? EU je nešto prtljala, to smo odbili prije dvije godine u Saboru, međutim NATO do sada ne. Dakle, NATO je sa tribina - gdje je s bengalkama navijao, pa i malo više od toga - došao dolje uz crtu i sad definitivno sjedi na klupi, i kao trener. NATO se direktno uključuje u rat, je li to jasno? Pa da vidimo tko su debili", govorio je Milanović.

Također je kazao da će se misija potpore odvijati na teritoriju Ukrajine. "To je ulazak u rat. Svejedno je na kraju krajeva jesu li hrvatski vojnici ili časnici u Wiesbadenu ili u Ukrajini. Međutim, ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Prisutnost personala NATO-a će biti na teritoriju Ukrajine. Je li to građani Hrvatske i svi građani svih članica NATO-a trebaju znati? Pa naravno da trebaju. Da bi donijeli informiranu i pametnu odluku. Ja na takve ludorije neću stavljati svoj potpis", nastavio je predsjednik.

"Misija će biti prisutna i u Ukrajini sto posto, to se mora znati, to ne može biti tajna. To da će NATO biti prisutan u Ukrajini i da će naši ljudi biti dio tog tima, koji za Ukrajinu provodi ratne pripreme i operacije, ono što je do sad rađeno na bilateralnoj osnovi država prema Ukrajini - sada se u to uključio NATO, je li to jasno?", dodao je Milanović.

NATO ga demantirao

Milanović je u međuvremenu otputovao u Crnu Goru na samit Procesa Brdo-Brijuni. Goruću temu komentirao je i iz Tivta. Poručio je da svatko tko skriva informaciju da su vojnici u Ukrajini, obmanjuje europsku javnost. "Već ovo što znamo jasno pokazuje da NATO kroz tu misiju prvi put ulazi u stožerno planiranje rata u Ukrajini. Ima li netko iz NATO-a da vam to opovrgne? Kako se to zove? Jesu li ljudi, uz to, u misiji u kojoj bi Hrvatska trebala sudjelovati, fizički u Wiesbadenu ili u Baden-Badenu čitaju Dostojevskog i 'Kockara' ili su u Kijevu, to je sasvim svejedno. I da nisu fizički u Ukrajini, a jesu, tvrdim i znam da jesu. Tko to skriva, ako skriva, obmanjuje europsku javnost. Građani to trebaju znati. Tu odgovornost ne prihvaćam i ne želim", rekao je Milanović.

Podsjetimo, NATO je za RTL demantirao predsjednikove tvrdnje. Kako je ranije ispričala naša reporterka Ana Mlinarić, iz NATO-a su potvrdili da u samoj deklaraciji stoji da će se obuka održavati isključivo u zemljama članicama. Ukrajina nije članica, nego zemlja partner. Naša reporterka Milanovića je pitala obmanjuje li javnost, što ga je razljutilo. "Pitate li me jesam li lažov? To je vaš eufemizam. Pa ponovite pitanje. Jesam li lagao i recite tko vam je dao tu informaciju o NATO-u. Imate li službenu informaciju?", odgovorio je Milanović.

Milanović: 'Plenković i podanici šire neistinu'

Predsjednik se javnosti obratio u ponedjeljak, uoči sjednice Odbora za obranu. Tvrdi da premijer Andrej Plenković i HDZ-ovci izvrću njegove riječi. "Za početak, nikada nisam rekao da će hrvatski vojnici u misiji NATO-a za logističku potporu Ukrajini fizički biti u Ukrajini. Nikada. Tu neistinu, koja u ovoj priči i ne mora biti presudna, grčevito šire Plenković i njegovi podanici, čelništvo iste one stranke koja je ruskim, moskovskim novcem i donacijama rušila moju Vladu 2014. i 2015., u vrijeme kada je Rusija već bila pod sankcijama radi upada na Krim. To je notorna činjenica koju svi znaju zato jer je javna. Karamarko, Plenković, dakle sve je to isto društvo", kazao je Milanović.

Kasnije isto dana, predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić gostovao je u RTL-u Danas. Komentirao je ranije Milanovićeve izjave o tome da će hrvatski vojnici fizički biti u Ukrajini. "Mi iz Zagreba možemo voditi operacije koje se odvijaju na Antarktiku. Jesmo li mi dio te operacije? Jesmo. Netko će biti na Antarktiku, netko u Zagrebu, netko u Australiji", kazao je Miljenić. Ne slaže se da je Milanović ranije govorio jedno, a sada izjavljuje drugu. "Predsjednik nije to tako govorio. Uostalom, slušatelji su poslušali, nemam vas namjeru uvjeravati. Imate pravo na svoje mišljenje", dodao je Miljenić.

Časnici u Ukrajini

Premijer Plenković je u utorak potvrdio da će nekoliko časnika u sklopu misije NSATU ipak biti u Ukrajini. Međutim, premijer tvrdi da to ne znači da je "NSATU aktivnost u Ukrajini".

"I ova aktivnost imat će nekoliko časnika za vezu koji će sigurno biti u Ukrajini. Sto posto će biti u Ukrajini. To ne znači da je NSATU aktivnost u Ukrajini. Oni su tamo da bi se nešto, što se dovede u članice NATO-a, prebacilo u Ukrajinu", objasnio je Plenković.

"Ako je to cijelo vrijeme Milanovićevo inzistiranje i nadmudrivanje koje traje u Saboru, da će neki drugi saveznici imati neke časnike za vezu, koji će radi prirode aktivnosti otpremiti u Ukrajini… NATO i danas ima svoje predstavništvo u Kijevu u kojem ima pedesetak ljudi, što je tu problem? Jeste li za Zapad ili ste za Istok?", dodao je premijer.

Plenković je također rekao da bi hrvatski časnici išli isključivo na teritorij država saveznica, konkretno Njemačke: "Ako Sabor odluči, bili bi poslani u Njemačku i ne mogu ni na koji način ići van država saveznica NATO-a, jer je za svaki drugi transfer HV-a potrebna odluka Sabora."

