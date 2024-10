Milanović: 'NATO se direktno uključuje u rat, je li to jasno?'

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 45. obljetnice djelovanja i podrške Saveza društava multiple skleroze Hrvatske uoči Nacionalnog dana multiple skleroze. Na svečanom obilježavanju premijerno će biti prikazan film o toj bolesti „G35“ redatelja Mladena Stanića i producenta Danijela Popovića.

Ideju za film 'načele' su upravo mlade osobe s MS-om s željom da isti potakne raspravu u zajednici i podigne svijest prvenstveno o brojnim nevidljivim simptomima te bolesti koji narušavaju kvalitetu života oboljelih.

"Na samitu u NATO-u u srpnju nisam bio protiv komunikea usvojenog ranije, da sam bio, ne bi bio usvojen. Moja dužnost nije da plašim ljude, ponekad ih plašim s razlogom s HDZ-om, ali je moja dužnost da im kažem istinu. Odluka je donesena i države mogu - što se mene tiče, Hrvatska neće, ali moja nije zadnja - ta misija je korak dalje prema ratu, definitivno. I to nakon više od 2 i pol godine od početka rata. EU je nešto prtljala, to smo odbili u Saboru prije dvije godine, ali NATO do sada ne. I sad definitivno sjedi i više nego na klupi, NATO se direktno uključuje u rad, je li to jasno? Pa da vidimo tko su debili.

Tvrdnja nekih novinara, da samo Plenkovići mogu pisati da će misija biti u Ukrajini, nego isključivo na teritoriju država članica, to je neistina. Nebitno je hoće li hrvatski vojnici ili časnici biti u NATO-voj misiji izravne stožerne potpore i planiranja ukrajinskim vojnim potrebama. To se do sada radilo bilateralno, sada to radi NATO, to je ulazak u rat.

Svejedno je gdje su hrvatski časnici. Međutim, ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Da li to građani svih članica NATO-a trebaju znati? Naravno, da bi donijeli pametnu odluku. Ja na takvu ludoriju neću stavljati svoj potpis. To je na Saboru. Moja nije zadnja. U ovom slučaju moguće je da jedan broj ljudi nasjedne na Plenkovićeve laži, ali se nadam da se to neće dogoditi. Ne stavljam se iznad nikoga, moja je dužnost da upozorim na pogibelj, Hrvatska po tome u meni neće sudjelovati ni sada ni idućih pet godina koliko ću biti predsjednik.

Plenković govori o nekakvim mojim dealovima s Putinom. Putina je Kolinda pozvala u Hrvatsku, Rusija je bila pod sankcijama. Ja sam poziv kurtoazno uputio 2020. godine i nakon toga više nijednom. Onda je ministar vanjskih poslova, Grlić Radman, otišao u Moskvu neposredno prije ruskog upada u Ukrajinu, kao da je pao s kruške. Recitirao pjesmice Lavrovu. Ja onda njega mogu analogno pitati, koji su njegovi dealovi s Ukrajinom? Kakva je to kupovina letjelica kada se ista, ali kvalitetnija roba prodaje Srbiji?

Hrvatska za manje od 100 milijuna dolara kupuje bespilotne letjelice. Zašto baš te? Vidimo kako ljudi koji nas predstavljaju vode poslove. Toliko o mojim dealovima. Naše lekcije iz novije i manje nove hrvatske povijesti me čvrsto drže u uvjerenju da ovdje moram reći 'ne može'. Plenkovićevog drvenog lutka molim da ne upada u riječ kad stariji razgovaraju. On je dobio slom živaca jer mu Zelenskij dolazi u Dubrovnik za par dana. Mogao je uputiti prijedlog za dva tjedna pa se ne bi našao u neugodnoj poziciji, da će ispasti papak, ali to nije bila moja namjera. To je opasna situacija, na Bliskom istoku je kaos. Izrael je prvi put zaista napadnut. Danas je situacija drugačija. Sve mi to gledamo. Imam prijatelje u Izraelu, u arapskom svijetu nemam, ali ne podržavam politiku Izraela. Nisam Netanyahuov diler kao neki drveni lutci.

NATO deklaracija je običan tanki led. Detalji te misije, kome ti ljudi odgovaraju, tko im je zapovjednik? Oni su izvan naše kontrole. Misija će biti prisutna i u Ukrajini, to se mora znati. To nije tajna. To da će NATO biti prisutan u Ukrajini i da će naši ljudi biti dio tog tima, sada se u to uključio NATO.

To je ulazak u rat, više ne na mala vrata. To je kao da sjediš kraj crte na klupi, ti si dio toga. Nakon Washingtona sam govorio da za to neću dati svoje odobrenje. Cijela priča je počela s kacigama, snajperima. Nizozemska je govorila da je darovala sto snajpera. Gdje smo došli danas? Je li bolje? Jesmo li pomogli Ukrajini? Koliko je ljudi poginulo? To je tajna. Bogami ako ne bi bilo poštenije da se ljudi idu boriti tamo. Plenković bi sigurno bio prvi. Ovo je fraudo, iza leđa. NATO tek sada, nije mi jasno zašto, ide korak dalje i neka ide. Mi smo tu da pomognemo saveznicama ako zatreba, to potpisujem, ne ulazim čak u detalje, ali to je naša obaveza. I kad mi netko kaže, kao da je naučio u pučkoj školi, pacta sunt servanda, to se koristi kao protestacija, kad braniš svoj interes pa nekog upozoravaš da moraš poštivati svoje. A ne, kako da služim? Takve ljude nikada ne bih birao na položaj.

Što sam trebao, sazvati pressicu? Rekao sam jasno da ću biti protiv sudjelovanja. Najbolje da sam išao okolo s podsjetnikom. Ovo je ozbiljno. Ovo je stožerno planiranje. U stožeru se ne igra einz. I što je još gore, mi nad tim nemamo nadzora. Kad pošalješ ljude tamo, oni će poginuti. Ali mi gubimo kontrolu nad svojim ljudima. Rekao sam da neću dopustiti takve stvari, kad sam došao iz Washingtona.

Naš premijer konstantno crta ljudima metu na glavi. Otkad su ga napali ispred Vlade, konstantno traži neprijatelje. To je danas u Europi ovog vremena vrlo opasna izjava. Taj sociopat to radi cijelo vrijeme. A sada to ponavlja i njegov Pinokio."