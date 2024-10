Orsat Miljenić otkrio zašto nisu pustili Kundida na sjednicu: 'Ovo je jedina poruka HDZ-ovcima'

Novi manevar Ureda predsjednika. Tvrde da odluka o slanju dvojice časnika u Njemačku, u sklopu misije za Ukrajinu, sadrže povjerljive podatke. Tražili su da se sjednica saborskog Odbora zatvori za javnost, no to se nije dogodilo.

Održana je i to ponovno bez načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida kojem je predsjednik Zoran Milanović zabranio dolazak. O svemu smo razgovarali s predstojnikom Ureda predsjednika Orsatom Miljenićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miljenića smo pitali o dokumentu kojeg je ministar Anušić pokazao javnosti. U njemu stoji da NATO neće postati strana u oružanom sukobu kao posljedica NSATU aktivnosti te da je "provedba isključivo na teritoriju zemalja članica NATO-a".

"I ovo što je on napisao, naravno da je predsjednik za to znao. Nije nikakav problem da da načelnik izvijesti ministra o svim elementima. Mi to cijelo vrijeme govorimo, da sve što zna načelnik, zna i ministar. Međutim, o čemu se ovdje radi? Kao što je ministar rekao, postoje klasificirane informacije koje su relevantne. Predsjednik je rekao, i stoji kod toga, da neće pustiti načelnika da ide na otvorenu sjednicu, znajući da on raspolaže drugim informacijama o kojima ne može govoriti. Jedina poruka HDZ-ovcima je - zatvorite sjednicu odbora, načelnik će doći sutra i iznijet će sve što zna. Ovo je ponovno manipulacija. On piše u otvorenom dopisu nešto što je nesporno", govori Miljenić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miljenić ne misli da Kundid staje na stranu Vlade."Ne staje na stranu Vlade. Po čemu? Ja to u dopisu nisam vidio, ali to nije ni bitno. Ministar je danas potvrdio da postoje informacije, relevantne za tu misiju, koje su klasificirane, i koje ima načelnik glavnog stožera. Ako saborski odbor, koji može zasjedati u zatvorenoj sjednici, hoće znati o čemu se radi, onda se dignu ruke, izglase se zatvaranje sjednice. Načelnik dođe i kaže im sve što zna. Ovako, načelnika puštati da dođe tamo, mora mucati, govoriti to vam mogu, to vam ne mogu reći; to nije zadaća vojske", kaže Miljenić.

Pitali smo ga zašto niste dosad nisu tražili da sjednica ne bude javna. "Cijelo vrijeme to govorimo. Ovdje se radi o beskrupoloznoj manipulacija i korištenja načelnika Glavnog stožera, da bude, kako je ministar Anušić rekao, 'naš svjedok'. E pa, vojska nije ničija i ne svjedoči. Radi po Ustavu i zakonu. Upravo to radi načelnik Glavnog stožera", poručuje Miljenić.

Miljenić kaže da je na Odboru čuo da je postojao prijedlog da Kundid dođe na tajnu sjednicu: "Koliko znam, a to sam i čuo na odboru, takav prijedlog je postojao. To predsjednik ne može predlagati, to je na Odboru. Predsjednik samo može reći - ako načelniku ne dozvoljavate da govori ono što zna, onda se njime manipulira i onda neće doći. Nije predsjednikovo da uređuje Saboru. Sabor donosi odluku hoće li biti javno ili ne. Zastupnici su danas birali hoće li ili neće informaciju. Izabrali su da neće. Njihovo pravo, oni će na temelju toga donijeti odluku. Vlada ima političku odgovornost da je sakrila određene informaciju. Znajući da su tajne, oni su inzistirali na otvorenom Odboru, znajući da se zato ne mogu iznijeti. Obmanuli su saborske zastupnike i cijelu hrvatsku javnosti. Njima na dušu"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa