Dalija zatražila ostavku Božinovića: 'Imam dokaz od policije, prosvjed Torcide je nelegalan'

U govoru na slobodnu temu u Saboru IDS-ov zastupnik Dalibor Paus govorio je o nejednakost Istre u željezničkom prometu, SDP-ova Sabina Glasovac kritizirala je Vladu zbog, tvrdi, nebrige za djecu, a Dalija Orešković traži ostavku Davora Božinovića.

IDS-ov Dalibor Paus pohvalio je činjenicu da država potiče ekološki prijevoz i omogućuje besplatno putovanje vlakom učenicima, studentima, umirovljenicima i osobama starijima od 65 godina, no ustvrdio je kako ta pogodnost, za razliku od ostatka države, ne vrijedi za građane Istarske županije koji putuju iz Pule u Zagreb.

"U lipnju ove godine uvedena je međunarodna linija Pula-Ljubljana-Zagreb, čime je Istra nakon 30 godina spojena s hrvatskom željezničkom mrežom, što je važan i pozitivan iskorak koji je napravila Vlada", rekao je Paus. No, dodao je, "to je učinjeno na socijalno neosjetljiv način jer učenici, studenti i umirovljenici iz Istre koji putuju u Zagreb, kao i oni koji putuju u Istru, za to moraju izdvojiti 12, odnosno 18 eura".

Naglasio je da "Istra nije kriva što je jedina hrvatska regija čiji željeznički put prema Zagrebu ili bilo kojoj drugoj destinaciji u zemlji nužno vodi preko Slovenije". Kaže kako se i prolaz kroz tunel Učka plaća višestruko skuplje nego bilo koja druga dionica autoceste.

"Pozivam Ministarstvo prometa da prihvati amandman koji ćemo podnijeti na Državni proračun za 2026. godinu, kojim smo predvidjeli da država subvencionira prijevoz i ovom linijom. Ne radi se o velikom financijskom iznosu, ali se radi o velikoj nepravdi", poručio je Paus.

Orešković traži ostavku Božinovića

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a) zatražila je ostavku potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zbog nedavnog prosvjeda Torcide u Splitu.

"Dan prije prosvjeda rekao je da svatko ima pravo na prosvjed, što je točno, ali nije odgovorio jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje. Ili ne poznaje zakon ili se provedbe tog zakona boji. Stoga sam dan prije prosvjeda uputila nadležnoj policijskoj upravi upit, a prema odgovoru koji sam dobila prije par dana saznaje se da je Torcida prosvjed prijavila manje od 24 sata prije održavanja, iako zakon kaže da se mora pet dana prije ili u iznimno opravdanim situacijama 48 sati prije", rekla je Orešković.

Smatra da Božinović "nije u stanju osigurati provedbu zakonskih propisa", i da "više ne može obavljati funkciju ministra". Na ocjene Dalije Orešković uzvratila je HDZ-ova zastupnica Danica Baričević, rekavši da oporba nije dorasla za upravljat državom.

"Vlada već treći mandat iznalazi rješenja, unatoč svim izazovnim okolnostima, pokazuje rezultate. A oporba upravo ovakvim raspravama pokazuje kako nije dorasla preuzeti odgovornost za upravljanje državom", naglasila je Baričević.

Glasovac: Briga za prava i sigurnost djece Vladi nije bitna

Sabina Glasovac (Klub SDP-a) prozvala je Vladu jer je oporbu optuživala da je, protiveći se Chat controlu, i protiv zaštite djece od seksualnog nasilja na internetu. Istodobno, ustvrdila je Glasovac, Vladine "stvarne obveze prema djeci godinama stoje neispunjene".

Dodala je kako je Vlada obećala donijeti Nacionalni program za djecu i mlade u digitalnom okruženju za razdoblje od 2024. do 2026. godine, ali da još uvijek ne postoji ni nacrt.

"OECD je Hrvatskoj uputio ozbiljne primjedbe i to baš u području zaštite djece u digitalnom okruženju. Pravobraniteljica za djecu već godinama Vladi šalje preporuke, ali ih Vlada ignorira.

Pod krinkom zaštite djece ne smije se nikad više ni pomisliti uvoditi masovni nadzor građana koji omogućuje uvid u privatnu komunikaciju", rekla je SDP-ova zastupnica i ustvrdila da "stvarna i institucionalna briga za prava i sigurnost djece i mladih" Vladi nije bitna.

POGLEDAJTE VIDEO: Split je danas bio podijeljen! Ante: 'Ovo su zaslužili', Nevenka: 'Ovaj prosvjed - meni je to glupo