Dajte im svoj glas: Sve RTL-ove nominacije ušle u finale prestižnog 'Zlatnog studija'!

'Divlje pčele' u kategoriji za najbolju seriju, 'RTL Direkt' i 'Stanje nacije' u kategoriji za najbolju emisiju te Ana Mlinarić u kategoriji za TV lice ovogodišnji su RTL-ovi finalisti za medijsku nagradu Zlatni Studio.

Podsjetimo, biraju se najbolji iz svijeta televizije, filma, radija, kazališta i glazbe, a ove godine RTL ima četiri nominacije u tri kategorije koje smo već naveli. Iza svake sekunde programa RTL-a stoje sati truda ljudi - koji vam iz dana u dan u donose vijesti, kreativni sadržaj i zabavu.

Glasanje je moguće do 23. siječnja!

Podsjetimo, u kategoriji 'Najbolja TV emisija' nominirani su RTL Direkt i Stanje nacije. Stanje nacije već ima dva kipića. Njihov sarkazam, ironija, prozivanje političara i postavljanje pitanja koja se mnogi ne bi usudili postaviti - donijelo im je novu nominaciju - koja ih, kažu, nije iznenadila. S druge strane, kako žiri Zlatnog studija objašnjava - RTL Direkt je emisija u kojoj Josipa Lisac daje recept za štuku u šlagu, a Miro Bulj objašnjava što bi napravio da mu sin kaže da je gay. Ni nakon deset godina ove jedinstvene emisije i tri osvojena Zlatna studija, nominaciju za TV emisiju godine ne shvaćaju olako.

U kategoriji TV Lice godine, nominirana je reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić. Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja - sve to Ana je neumorno donosila priče s terena, a iza svake činjenice koju objavljuje čvrsto stoji svojim imenom i prezimenom.

I posljednja, ali ne manje važna je nominacija u kategoriji TV serija godine gdje su nominirane 'Divlje pčele'.

Serija koja je osvojila publiku - spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih.

