HDZ i SDP na valu rasta, Plenković i Milanović dijele naciju: Slijedi li preokret?

Prošli Crodemoskop koji smo objavili u studenom pokazao je da je HDZ izbor 27 posto građana, a na drugom mjestu po rejtingu bio je SDP koji je bio izbor 23,5 posto ispitanika.

U odnosu na listopad, HDZ je time blago ojačao, isto kao i SDP. Na trećem mjestu bila je platforma Možemo! s izbornom podrškom od 10,7 posto, a Most je bio na četvrtom mjestu s 5,8 posto podrške. Na petom mjestu s 2,6 posto izbora bile su dvije stranke: Domovinski pokret i stranka Marije Selak Raspudić. Slijedio je Domino s 1,4 posto.

Ukupno gledajući, skoro tri četvrtine birača svoj glas dale bi jednoj od navedenih stranaka od čega najveći dio "uzimaju“ HDZ i SDP (malo više od 50 posto birača).

Dobitnici mjeseca studenog su bile četiri stranke: HDZ i SDP (obje s +0,8 postotnih bodova), te DP (+0,4) i NL Marije Selak Raspudić (+0,2 postotna boda). Gubitnici studenog su bili Most (-0,8 postotnih bodova) i Možemo! (-0,5 postotnih bodova).

Ostale političke stranke bile su grupirane u dvije skupine s granicom na 1 posto. U prvoj skupini iznad 1 posto su bile tri stranke: IDS (1,3 posto), Pravo i pravda (1,3 posto), Centar (1,0 posto).

Ispod 1 posto su bile: Nezavisna platforma Sjever (0,8 posto), HSS (0,7 posto), HNS (0,6 posto), Hrvatski suverenisti, HSU i HSLS (sve tri po 0,5 posto), te Fokus 0,4 posto.

Manje od 0,4 posto su pojedinačno zabilježile sve ostale stranke koje su zajedno činile skupni izbor od 2 posto. U prošlomjesečnom mjerenju zabilježeno 16,3 posto neodlučnih.

Dvojac i dalje najpozitivniji

Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara prošli mjesec bio je predsjednik Republike Zoran Milanović s izborom od 29,1 posto ispitanika. Predsjednik Vlade Andrej Plenković bio je na drugom mjestu ove ljestvice s izborom od 14,6 posto. Na trećem je mjestu bio Tomislav Tomašević s izborom od 3,5 posto.

Četvrto mjesto s izborom od 2,6 posto držao je prošli mjesec Ivan Anušić. Na petom je mjestu bila Marija Selak Raspudić s izborom od 2 posto. Dalje su slijedili Sandra Benčić i Božo Petrov (po 1,8 posto), Ivana Kekin (1,6 posto), Dalija Orešković (1,2 posto) i Ivan Penava (1,1 posto).

Među deset najpozitivnijih hrvatskih političara bilo je pet predsjednika stranaka (HDZ, Možemo, DP, DOSIP i NL Marije Selak Raspudić).

Na vrhu ljestvice najnegativnijih isti dvojac

Ljestvicu najnegativnijih hrvatskih političara i dalje uvjerljivo su predvodili čelni ljudi države, premijer Plenković i predsjednik Milanović. Na samom vrhu ove ljestvice bio je Andrej Plenković s izborom 33,1 posto.

Predsjednik Milanović je bio na drugom mjestu ove "negativne ljestvice" s izborom od 9,7 posto. Na trećem je mjestu bio Milorad Pupovac s izborom od 5,7 posto.

Slijedio je Vili Beroš s izborom od 3,6 posto, dok je Tomislav Tomašević bio peti izbor s 3,4 posto. Šesti izbor na ovoj ljestvici je bio Ivan Penava 2,9 posto, dok je s 2,7 posto Dalija Orešković bila na sedmom mjestu.

U top 10 najnegativnijih domaćih političara još su bili: Gordan Jandroković (1,3 posto), Sandra Benčić i Siniša Hajdaš Dončić (oboje po 1,2 posto).

Smjer kretanja zemlje

Smjer kretanja zemlje (kao svojevrsnog indikatora društvenog optimizma) podupiralo je 17,9 posto građana.

Udio ispitanika koji su smatrali da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru iznosila je 72,3 posto. Kakav je smjer zemlje nije znalo 9,7 posto građana.

Ocjena rada Predsjednika, Sabora i Vlade

U prošlomjesečnom je mjerenju predsjednik Republike Zoran Milanović za svoj rad dobio ocjenu 3,27. Vlada je dobila ocjenu 2,34, a Sabor 2,20-

Inflacija najvažnija tema u listopadu

Za svakog petog ispitanika (19,7 posto) najvažnija tema prije mjesec dana bila je inflacija, odnosno poskupljenja hrane i usluga u čemu je Hrvatska pri samom vrhu u EU.

*U istraživanju za CRO Demoskop objavljenom u studenom sudjelovalo je nešto malo više žena (54,4 posto) nego muškaraca (47,2 posto). Većina ispitanika ima završenu srednju školu (56,2 posto), 19,7 posto ima završenu osnovnu školu ili manje dok višu ili visoku školu ima 24,1 posto. Najviše ispitanika spada u skupinu stariju od 71 godine (18,3 posto), zatim od 61 do 70 godina (17,8 posto). Najmanje je ispitanika među dobnom skupinom od 18 do 30 godina (14,7 posto). Najviše ispitanika je iz zagrebačke regije 825,8 posto), a najmanje iz središnje i gorske Hrvatske (9,3 posto).

*Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77% (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1%) uz razinu pouzdanosti od 95%.

** Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima eksluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.