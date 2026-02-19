FREEMAIL
DRAMA KOD HVARA /

Brod ostao bez pogona: U pomoć stiže remorker, postoji mogućnost da se nasuče

Brod ostao bez pogona: U pomoć stiže remorker, postoji mogućnost da se nasuče
Foto: Screenshot/Marine traffic

Na Jadranu se očekuje daljnje jačanje juga, uz povećanje valova, što bi moglo dodatno otežati manevriranje i tegljenje.

19.2.2026.
17:01
Andrea Vlašić
Crnogorski brod "Trideseti avgust" ostao je danas bez pogona u blizini otoka Hvara. Zbog vremenskih uvjeta postoji mogućnost da se nasuče, doznaje Dalmacija Danas.

Prema dostupnim informacijama s terena, brod se nalazi nedaleko od hvarske obale, a situacija se prati zbog sve zahtjevnijih uvjeta na moru. U pomoć je upućen remorker "Hrabri", koji dolazi iz Ploča te je udaljen oko 1 nautičku milju (oko 1,850 metara) od broda.

Na Jadranu se očekuje daljnje jačanje juga, uz povećanje valova, što bi moglo dodatno otežati manevriranje i tegljenje. Nevrijeme sa sjevernog Jadrana se spušta prema srednjem dijelu, pa se upozorava na oprez u pomorskom prometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Lučke kapetanije Senj predstavili 'space shuttle' od broda: 'Za tri sekunde se okrene...'

