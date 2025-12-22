Treba li zabraniti pirotehniku? 'Topovske udare neki si materi i ćaći u boravak bacaju'

Svake godine ista priča - ozljede djece i maloljetnika, uznemireni kućni ljubimci, a sve zbog pirotehnike. Iako je od polovice prosinca dopuštena prodaja, ali ne i upotreba.

No očito se netko ne pridržava pravila jer svakodnevno odjekuju pucnjave i brutalne detonacije uzrokovane upotrebom pirotehnike, a najčešće na školskim igralištima.

Stoga je Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je apel svim ravnateljima škola kako bi upozorili djecu da je pirotehnika za njih zabranjena i ukazali na opasne posljedice koje uzrokuje zlouporaba i nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima.

Kazne za prekršitelje nisu male. One idu od 130 do čak 1990 eura. Za pravne se mogu popeti i do više od 10.000 eura.

Treba li zabraniti pirotehniku?

Na našoj Facebook stranici Net.hr pitali smo vas koje je vaše mišljenje o pirotehnici i bi li ju trebalo zabraniti.

U nastavku donosimo neke od vaših komentara.

"Ne treba zabraniti, treba se sa djecom baviti. Pustite djecu da budu djeca. Šteta što tako niste revni da se ukine duhanska industrija", kaže Marko.

"Ne, zabrana petardi je dovela do toga da je crno tržište procvjetalo,i da se pucaju još jače petarde od onih koje si mogel legalno kupiti za doček. Kaj bi tek bilo da bude potpuna zabrana", komentirao je Ivan.

"Odmah zabraniti petarde: šteti ljudima, životinjama i okolišu...Nikakve koristi samo ŠTETE ...pogotovo još kad se ostane bez prstiju ili cijele šake", kaže Mara.

"Ne, stavila bi dobnu granicu za kupovinu isto kao za alkohol i cigarete. A za sve ove što kupe pa daju djeci, u slučaju da se šta dogodi još dodatno naplatila kaznu. Ljudi nauče tek kad ih se udari po novčaniku. A što se tiče ljubimaca oni znaju ono na sto ih naučiš. Ja osobno imam psa i ne boji se ni petardi ni vatrometa dapače gleda ga s nama", mišljenja je Dijana.

"Da, a topovske udare nek si materi i ćaći u boravak bacaju, a ne meni dok šetam pod noge", komentirao je Dino.

"Samo vatromet u ponoć, da se ipak oprostimo od stare godine. Inače pirotehnika ne", mišljenja je Jasinka.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija na nogama zbog ilegalne pirotehnike u Hrvatskoj: 'Ovo da vam eksplodira - vi ste mrtvi'