Čeka li nas u 2025. kraj napucanim kvadratima? Stručnjak: 'Dva su faktora. Jedni će morati spuštati cijene'

Kako do vlastite nekretnine? Većini je to i dalje samo san. A je li ostvariv u 2025. godini, to ćemo tek vidjeti. Kao što znamo Vlada je predstavila Nacionalni plana stambene politike, a cilj je priuštivo stanovanje, održivo stanovanje i prostor u funkciji stanovanja, a sve to trebalo bi se postići kombinacijom četiriju poluga i to financijske, porezne, zemljišne i ekološko- energetske. Mijenjat će se više zakona odnosno donositi novi, među ostalima i novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, novi Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, novi Zakon o POS-u.

Hrvatska u samo vrhu EU-a po rastu cijena nekretnina

No, ono što je zanimljivo je da su na godišnjoj razini prosječne cijene stambenih objekata bile više za 10%. Hrvatska je u samom vrhu EU po rastu cijena nekretnina. Promatrajući zemlje unutar europodručja, Hrvatska u razdoblju travanj do lipanj bilježi najsnažniju godišnju stopu rasta. Iza Hrvatske je Portugal s rastom od 3,9, pa Španjolska 3,6, Bugarska 3,4, a na petom mjestu je Italija s 3,2 posto. Na začelju su Belgija i Francuska gdje nije bilo porasta cijene.

Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2024. iznosila je 2.377 eura, što je 7,1 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine, a 4,3 posto u odnosu na drugo polugodište 2023., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu iznosila 2.830 eura, što je 7,9 posto više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 2.059 eura ili 7,5 posto više. U Zagrebu je cijena kvadrata na godišnjoj razini porasla za 7,7 posto, na 2.835 eura, a u ostalim naseljima za 6,3 posto, na 2.177 eura.

Faktori koji će utjecati na cijene nekretnina u 2025. godini

A dolazi 2025. i nova nada za one koji žele vlastiti krov nad glavom.

"Tržište nekretnina ovisit će prije svega o dva faktora. Mislim tu na poreznu i stambenu politiku. Porez na nekretnine, porez na dohodak od iznajmljivanja i potreba suglasnosti stanara koji se odnosi na turistički najam. Te stvari će imati implikaciju na tržište", kazao nam je vlasnik agencije za nekretnine Boro Vujović.

Naglašava Vujović da će biti važno i to kako će se kretati kamatne stope na kredite.

"Kada gledamo naše tržište nekretnina nama su važni Njemačka u Austrija od kuda nam dolazi četvrtina, rekao bih, kupaca, pa nam je važno kakva će biti gospodarska situacija tamo. Tu je i utjecaj turističke sezone koja ima svoju konotaciju na cijene nekretnina. I naravno tu je inflacija, kolika će biti jer to ima direktan utjecaj na cijene, pogotovo novogradnje", dodao je Vujović.

Moguća je korekcija cijena nekih nekretnina u 2025. godini

"Kao što smo imali procjene da će u ovoj godini pasti promet nekretnina, to se realno i ostvarilo. Rekli smo i da će se zaustaviti rast cijena, sada gledamo jesu cijene više drugi kvartal, u odnosu na drugi kvartal prošle godine, ali po nekoj našoj statistici ako gledamo cijene sad u odnosu na cijene koje su bile krajem prošle godine tu nema nekog velikog rasta. Ja mislim da smo završili s fazom rasta cijena i da u narednom periodu možemo očekivati taj manji broj transakcija uslijed, rekao bih nedovoljne ponude, ali korekciju cijena, ne generalno, dijela nekretnina koje će biti obuhvaćene odredbama Zakona. To se neće odnositi na neku novogradnju", naglasio je Vujović.

"Recimo u centru Splita ljudi su kupovali stanove za iznajmljivanje, a zbog novog Zakona koji donosi obvezu suglasnosti, će prodavati. Što se tiče Zagreba, broj tih apartmana za kratkoročni najam je zanemariv jer je veći dio njihov u centru, a centar, pogotovo od potresa nije donio neku značajnu količinu prometa. U Zagrebu će ta odredba imati najmanje učinka", kazao je.

Hoće li padati cijene starih nekretnina?

A hoće li doći do pada cijena starih stanova, čiji kvadrati su napuhani.

"Mi i dalje imamo potražnju za nekretninama, ali nemamo dovoljnu ponudu. Vlasnici, pogotovo starih stanova uspoređuju svoje s novogradnjom u tom dijelu grada ili nešto minimalno korigiraju cijenu. Sada imamo najavu da će biti vraćeno 10 posto PDV-a kupcu, u tom kontekstu će se stvar morati još dodatno korigirati ako vlasnici starih stanova stvarno budu željeli da ih prodaju", kaže nam Vujović.

A trendovi, u prvoj polovini 2024. godine ostvareno je 67.415 kupoprodaja nekretnina, što je blagi pad od 0,86 % u usporedbi s prethodnom godinom. Najprodavaniji stanovi su od 45 do 65 m2, a u Zagrebu najpoželjniji kvartovi su Trešnjevka sjever i Novi Zagreb – istok. zabilježen je i porast prodaje u nekim županijama, tako u Primorsko-goranskoj županiji prodaja je porasla za 16 %, a u Zagrebačkoj županiji za 13,5 %.

Kako god, 2025. godina bit će zanimljiva, novi Zakoni će utjecati na kretanje cijena nekretnina, ali i inflacija. Neizvjesnost na mnogim područjima pa tako i na tržištu nekretnina. Možemo se samo nadati da će 'nekretninski balon' konačno puknuti.

