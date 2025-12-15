FREEMAIL
CIAK se oglasio nakon buktinje u Zaboku: 'Zaposlenima je zagarantiran nastavak rada'
Foto: Zagorje International

Lokacija na kojoj je izbio požar imala je najsuvremeniju opremu za gospodarenje otpadom te je najznačajnija za grupaciju CIAK

15.12.2025.
11:09
Hina
Zagorje International
CIAK grupa očitovala se danas o požaru koji se dogodio u noći s petka na subotu te navela da je svim zaposlenicima zagarantiran kontinuitet zaposlenja i razine primanja.

Objavili su i da je 'iz zasad neutvrđenih razloga došlo do zapaljenja materijala u pogonu za gospodarenje otpadom u Gubaševu b.b., na jednoj od platformi koja služi za adekvatno upravljanje opasnim i neopasnim otpadom širom Republike Hrvatske".

Ističu i da je lokacija na kojoj je izbio požar najznačajnija u njihovoj grupaciji za gospodarenje otpadom te je imala najsuvremeniju opremu. Razmjer štete, navode, bit će utvrđen u idućim danima, kao i utjecaj na segment poslovanja sektora Ekologije unutar grupe.

Van požarišta nema opasnih kemijskih spojeva

"U ovom trenutku, od zasad poznatih činjenica, drago nam je da je osoblje Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar potvrdilo da van samog požarišta, u zraku nema prisustva nikakvih opasnih kemijskih spojeva", naveli su među ostalim.

Napominju i da u segmentu opasnog otpada u Hrvatskoj surađuju sa svim ozbiljnim multinacionalnim i nacionalnim tvrtkama poput Plive (Teva), Končara, General Electrica, Belupa, Hospire, Janafa, INA-e, Genere i slično te da su za njih tijekom vikenda osigurali operativni kontinuitet poslovanja i u idućim danima, zahvaljujući prije svega lokalnim partnerima iz industrije.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastrašujuća snimka iz Zaboka: Pogledajte kako su se vatrogasci borili s vatrenom stihijom

najčitanije
