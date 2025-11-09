Očekujte gužve: Centar Zagreba bit će večeras zatvoren za promet, evo o kojim ulicama je riječ

U središtu Zagreba u nedjelju navečer održava se utrka zbog čega će biti zatvoren za promet javnog tramvajskog prijevoza. Točno u 19 sati s Trga bana Jelačića kreće 14. izdanje Zagrebačkog noćnog cenera, popularne utrke koja iz godine u godinu okuplja tisuće trkača i gledatelja. Više od 3500 prijavljenih sudionika koji će istrčati deset kilometara kroz najuži centar metropole.

Zbog održavanja utrke, od 18.30 do 20.15 sati u središtu grada vrijedit će privremena prometna regulacija.

Za promet će biti zatvorene Ilica (od Gundulićeve do Krajiške), Krajiška, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova, Teslina, Trg Nikole Šubića Zrinskog (sjeverni kolnik od Praške do Amruševe) i Amruševa ulica. Tramvaji neće prometovati preko Trga bana Jelačića, a linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 vozit će izmijenjenim trasama. Organizatori pozivaju građane da pokažu razumijevanje i poštuju privremenu signalizaciju te upute policije i redara.

