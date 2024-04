Cijeli dan traje 'Facebook rat' između predsjednika Republike Zorana Milanovića i potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Nakon što je Milanović dao izjavu za medije prilikom posjete Pregradi i o Butkoviću rekao da će 'nakon izbora vjerojatno ići u zatvor', ponovno se na društvenoj mreži oglasio ministar.

"Zorane, opet mi nisi odgovorio na pitanja. Gledam te i slušam i ne vidim Predsjednika Republike nego nervoznog glasnogovornika stranih finanacijskih moćnika. Zabrinut sam za tvoje zdravlje jer si se previše uznemirio zbog dva tako jednostavna pitanja. U njima, kao što dobro znaš, nikoga nisam imenovao, ali ti si danas sam rekao o kome misliš da se radi i zaprijetio meni i mojoj obitelji u ime nekoga koga očito jako dobro poznaš. Zabrinut sam za državu u kojoj Predsjednik Republike javno prenosi prijetnje ministru i njegovoj obitelji. Ako je i od tebe Zorane, previše je. Kako mi nisi odgovorio na pitanja, dat ću ti još malo vremena da se sabereš i kažeš javnosti istinu. Čujem da si sutra na Braču pa bi bilo zgodno da se prisjetiš jesi li tamo bio u suspektnom društvu.

P.S. Što se tiče tvojih prijetnji da će mi tvoj rođak uzeti sve, imam jednu molbu za njega pa te molim da mu je preneseš. Uzmite mi sve samo mi kravicu ne dirajte. Srdačan pozdrav, Oleg", napisao je.

Podsjetimo, Milanović je u izjavi rekao:

''Oklevetao je čovjeka kojem je to velika reputacijska šteta. Kad ti netko kaže da si pod sankcijama, da si Putinov prijatelj, to ljudima smeta. Ako nije istina, utuživo je. On će ih proganjati kao vrag grešnu dušu. Ostat će bez krčme, krave, kamiona, sve će mu uzeti. Taj čovjek nikad nije bio pod sankcijama nikakve mu usluge nisu trebale'', kazao je Milanović i dodao: ''Sad je gotov.''