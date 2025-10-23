Brutalni ubojica Zemunskog klana poštedio život Vojislavu Šešelju - dva puta!

Mnogi detalji o Zemunskom klanu isplivali su na površinu u novoj epizodi ‘Dosjea Jarak’ koju možete pogledati odmah, samo na platformi Voyo. Kako je ‘operirao’ najmoćniji klan jugoistočne Europe, što su im bili glavni poslovi i tko im je omogućio da ih neometano obavljaju – sve to je istražio tim ‘Dosjea Jarak’. U središtu novih epizoda je Sretko Kalinić Zver, glavni egezkutor Zemunskog klana.

Vojislav Šešelj je jedini čovjek kojeg je Zver odbio ubiti

Sretko Kalinić Zver je osuđen za 13 ubojstava, a mnoga su još pod upitnikom istražitelja. Do uhićenja 2010. u Zagrebu, Zver je glasio za najbrutalnijeg, najtraženijeg i najbolje plaćenog europskog ubojicu.

Foto: Dosje Jarak

Iako i sam Kalinić u svojim knjigama piše kako je za vođe Zemunskog klana izvršavao ubojstvo za ubojstvom, samo jednom je čovjeku poštedio život. “To bi mi bio najplaćeniji posao ikad da sam pristao da ga sredim”, kaže Zver u svojoj knjizi.

Foto: Dosje Jarak

“Vojislav Šešelj, srbijanski političar, samoproglašeni četnički vojvoda, ratni huškač i pravomoćno osuđeni ratni zločinac, nikad nije upoznao Kalinića” navodi Andrija Jarak u novoj epizodi ‘Zver 1’ na Voyo. Na Kalinićevoj listi odstrela Šešelj se pronašao čak dva puta. “Nuđena mu je zarada od dva milijuna eura”, kaže novinarka i urednica Kalinićeve knjige, Snežana Stojanović, za ‘Dosje Jarak’.

Foto: Dosje Jarak

Zašto je Sretko Kalinić Zver poštedio život Vojislavu Šešelju, pogledajte odmah u novoj epizodi ‘Dosjea Jarak’ samo na platformi Voyo!