Rušenje Vjesnika već u prosincu? Bačić otkrio nove detalje: 'Evo kako bi izgledalo miniranje'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u utorak ujutro stigao je u Hrvatski sabor na predstavljanje Zakona o stambenom zbrinjavanju, a prije toga novinarima je dao izjavu i prokomentirao kako bi moglo izgledati rušenje Vjesnikovog nebodera.

Naveo je da je miniranje najizglednija metoda rušenja. "U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo i razgovore s drugim stručnjacima. Ono što se može isključiti iz stava i izvješća Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i stava profesora s Fakulteta, izglednija je uklanjanje putem miniranja, a ne mehaničko s velikim kliještima jer je konstrukcija jako oštećena pa bi tako teški građevinski radovi na gornjim katovima mogli prouzročiti kolaps cijelog nebodera", objasnio je Bačić.

"Zato je prikladniji pristup miniranju, tako da bi se prelomio prema Savskoj. Ne bi se urušio u svoju tlocrtnu površinu, s obzirom na to da dolje ima značajan broj instalacija pa bi oštetio niz vodova koji prolaze na tom prostoru", nastavio je ministar i napomenuo da će se konačna odluka donijeti u idućih nekoliko dana.

Uklanjanje već idući mjesec?

Na pitanje što bi miniranje trebalo značiti za promet i sigurnost, Bačić je odgovorio: "Miniranje bi trajalo vrlo kratko. Kad se bude radio projekt, podrazumijevat će način miniranja, potrebni perimetar, takozvanu sigurnosnu zonu, u kojem bi se u tom trenutku - koji ne bi dugo trajao - ljudi i vozila morali ukloniti. Nakon toga bi počeli građevinski radovi, reciklaža betona i sve što ćemo osmisliti".

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić pitala je kada bi se to moglo dogoditi. "Potrebno je najprije napraviti projekt plana, koji je zahtjevan i podrazumijeva ispitivanje, dolazak na lice mjesta, utvrđivanje svih okolnosti. Nadam se da će stručnjaci kojima damo taj posao napraviti projekt za maskimalno dva do tri tjedna. Onda slijedi ugovor s izvođačem uklanjanja", pojasnio je Bačić, a na potpitanje postoji li takav izvođač u Hrvatskoj, ministar je rekao: "Mislim da hrvatska operativa to može napraviti".

Bačića su novinari pitali je li teoretski moguće da uklanjanje bude u prosincu. "Bio bih jako zadovoljan, znate da smo govorili i od šest mjeseci, ali ovo bi moglo ići dosta brže", zaključio je ministar.

Bačić gostovao u RTL-u Danas

Podsjetimo, ministar je u ponedjeljak reporterki RTL-a Danas Katarini Brečić otkrio da postoje dvije mogućnosti kako rušiti Vjesnik - mehanički način i miniranje, koja je i izglednija.

Bačića smo pitali kako bi to izgledalo, na što je ministar odgovorio: "Dvije su metode. Jedna je da se uruši u svoju tlocrtnu površinu, a druga je da se mehanički prelomi na stranu na koju odlučite. Za taj vid rušenja imamo dovoljno mjesta prema zapadnom dijelu".

