Glavaš se vraća? Najavio povratak na političku scenu: Planira kandidaturu za župana

Politička scena Osječko-baranjske županije mogla bi postati još užarenija – Branimir Glavaš razmatra povratak na scenu i kandidaturu za župana. Iako još nije donio konačnu odluku, njegove izjave sugeriraju da je već prelomio, piše Novi list.

Glavaš ističe kako ga HDSSB i HSS, koji su u predizbornoj koaliciji, snažno guraju prema kandidaturi te da je već napisan i izborni program. Ako se odluči na kandidaturu, nastupit će kao neovisni kandidat uz potporu ovih dviju stranaka.

Rukavica bačena u lice Visokom kaznenom sudu

"Najveći motiv mi je poruka koju mi je preko jedne bivše visoke državne dužnosnice, koja je sada odvjetnica, poslao Vladimir Šeks. On mi je, kada je čuo da razmišljam o kandidaturi, poručio da će mi presuda, dakle osuđujuća, postati pravomoćna do lokalnih izbora, pa da će mi zbog toga zakonski biti zabranjeno kandidirati se. Moja bi kandidatura stoga bila rukavica bačena u lice Visokom kaznenom sudu, kompletnom hrvatskom pravosuđu, kao i osobno Vladimiru Šeksu, da se ubrza ta pravomoćna presuda koju mi je on najavio", rekao je jučer Glavaš.

Podsjetimo, Glavaš je u listopadu 2023. osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Osijeku, no još uvijek čeka drugostupanjsku odluku. Ako ona postane pravomoćna prije izbora 18. svibnja, Glavaš će biti isključen iz izborne utrke.

U međuvremenu, Glavaš sudjeluje u političkom životu kao predsjednik županijske podružnice Hrvatskog časničkog zbora. Na osnivačkoj skupštini, gdje je bio i savjetnik predsjednika Milanovića Marijan Mareković, Glavaš je istaknuo potrebu za vraćanjem sjećanja na osječku 160. brigadu.

Šišljagić i Glavaš suparnici?

S druge strane, u igru bi se mogao uključiti i njegov nekadašnji suradnik, a kasnije suparnik, Vladimir Šišljagić. Nekada moćni dvojac HDSSB-a danas nastupa razjedinjeno – Šišljagić vodi svoju stranku Snaga Slavonije i Baranje, a već je natuknuo ambiciju za županijsku fotelju.

S druge strane, HDZ-ova kandidatkinja Nataša Tramišak već je predstavila svoj program i glavni je favorit izbora, a u utrku su već ušli i Krešimir Čabaj (Domino, Most, Hrvatski suverenisti, Blok umirovljenici zajedno) te SDP-ova Sanja Bježančević.

Ako se formalno potvrde kandidature Glavaša i Šišljagića, Osječko-baranjska županija svjedočit će jednoj od najnapetijih izbornih utrka u posljednjih nekoliko godina.

