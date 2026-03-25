Bomba kod zgrade suda u Varaždinu? Policija na terenu

Policijski službenici PU varaždinske zaprimili su u srijedu oko 7.30 sati dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi kod zgrade suda u Varaždinu.

Zbog aktualne rekonstrukcije i energetske obnove zgrade u Ulici braće Radića, koja bi trebala trajati do ljeta 2027., pravosudna tijela u Varaždinu privremeno djeluju na više lokacija. Trgovački sud smješten je u Cehovskoj ulici 1, dok su ostali sudovi raspoređeni na alternativne adrese.

Svi raspoloživi policijski službenici Policijske uprave varaždinske odmah su žurno upućeni na sve lokacije sudova kako bi ista osigurali, dok je na nekim lokacijama provedena evakuacija, potvrdila je policijska službenica za odnose s javnošću Petra Bosilj.

Slijedi provođenje protueksplozijskih pregleda te daljnji rad u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.

