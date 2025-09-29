Bjelovar se poklonio herojima: Tisuće ljudi u Mimohodu pobjednika za branitelje Barutane
Manifestacija se održava povodom Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 29. rujna u sjećanje na dan kada je 1991. godine Bjelovar oslobođen od JNA
Bjelovarski branitelji, pripadnici Hrvatske vojske i policije i građani u ponedjeljak su Mimohodom pobjednika "Barutana 91" odali počast poginulim braniteljima, posebice onima koji su živote položili prilikom osvajanja vojnog skladišta Barutana 29. rujna 1991. godine.
Kolona je formirana u 9.15 sati u središnjem gradskom parku uz pratnju Puhačkog orkestra Bjelovar te se uputila prema Spomen-području Barutana. Po dolasku kolone koncelebriranu svetu misu predvodit će bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak.
Mimohodu je prethodilo polaganje lovorovog vijenca za civilne žrtve ispred katedrale trga Eugena Kvaternika i polaganje lovorovog vijenca i molitva pokraj spomenika poginulim braniteljima u središnjem gradskom parku.
Održana je i vojno-akrobatska ceremonija Počasne satnije OSRH pokraj paviljona u središnjem gradskom parku.
Mimohod pobjednika 2010. godine odlukom Gradskog vijeća proglašen je manifestacijom od posebnog značaja za Grad Bjelovar, koji je ujedno pokrovitelj i organizator.
Manifestacija se održava povodom Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 29. rujna u sjećanje na dan kada je 1991. godine Bjelovar oslobođen od JNA.
Slobodu je životima platilo 17 bjelovarskih vojnika i civila. Najviše je žrtava, njih 11, bilo zbog eksplozije vojnog skladišta Barutana u kojem je bilo 1799 tona eksploziva.