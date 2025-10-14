Biste li se dali u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina? 'To je isto kao i vožnja auta'

Bivši ministar Vili Beroš od idućeg tjedna mogao bi početi raditi kao neurokirurg u Vinogradskoj bolnici.

Krajem tjedna istječe žalbeni rok, a nakon što je premijer Andrej Plenković na pitanje bi li se dao u ruke kirurgu koji nije operirao 7 godina odgovorio protupitanjem: "Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto?", reagirala je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika. Prakticiranje medicine i vožnja automobila ne može se uspoređivati, rekla je, uz ostalo, Ivana Šmit.

No, ništa sporno u Beroševu vraćanju na posao, pa ni u usporedbi operiranja s vožnjom automobila, ne vide članovi Vlade, kao ni ministrica zdravstva Irena Hrstić koja se slaže s premijerom.

