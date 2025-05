Bernardić u svom 'filmu': 'Očito je velik broj ljudi nezadovoljan. Danas to nije došlo do izražaja'

Davor Bernardić osvojio je nešto više od 7 posto i nije ni blizu borbe za drugi krug za koji je bio siguran da ide. RTL-ova Ana Mlinarić razgovarala je s njim u stožeru, Na pitanje hoće li pozvati birače da glasaju za Mariju Selak Raspudić, rekao je da treba pričekati da se prebroje glasovi.

"U svakom slučaju podržat ćemo promjene, odnosno potencijal tih promjena. Očito je velik broj ljudi nezadovoljan. Danas to nije došlo do izražaja. Većina birača ostala je kod kuće. Žao mi je zbog toga, ali život ide dalje. Zahvalio bih svima koji su izašli na izbore i pokazali da im je stalo do ovog grada", rekao je i zahvalio svima koji su glasali na njega.

Ne smatra da je vodio negativnu kampanju. Iako mu je Ana Mlinarić sugerirala da je možda previše kritizirao Tomaševića, a premalo predlagao kako riješiti gradske probleme, Bernardić je odlučno rekao:

"Ne ne, prijedloga je bilo puno više. Možda vi to niste dobro pratili. Ja vam to ne zamjeram budući da je ovo tek jedna emisija danas koju ćete odraditi danas u nizu", rekao je, a Ana Mlinarić mu je naglasila da je to činjenica ako se analizira nejgova kampanja.

"Mi smo nudili rješenja upravo za mlade ljude, priuštivo stanovanje, za domove umirovljenika, za pomoć i njegu u kuću, za promet… Htjeli smo da ovaj grad bude redovan u odvozu otpada...", nabrajao je te poručio za kraj:

"Borba se nastavlja. Isplati se boriti za ono što vjeruješ. Denuncirali smo kriminalnu hobotnicu koja je upravljala gradom i to će doživjeti svoj kraj", dodao je.