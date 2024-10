Anušić otkrio tajne iz dokumenata NATO-a: 'Do sad nisam mogao govoriti'

Ministar obrane Ivan Anušić u utorak je u Saboru bio na raspravi o sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji potpore Ukrajini - NSATU.

Dobio je pet minuta slobodnog govora i otkrio da je NATO deklasificirao dokumente o kojima su ga oporbeni zastupnici ispitivali. U njima se navodi kako će NATO povremeno u sklopu misije NSATU slati neke vojnike u Ukrajinu, no to neće biti hrvatski vojnici s obzirom na naše nacionalno ograničenje.

"Rekao sam da ću se javiti za riječ i dati informacije koje su u ovom trenutku bitne ili tražene od nas, a dok su bile u statusu u kojem jesu, nisam mogao govoriti. Nije ih deklasificirao Plenković, već NATO. Danas, dok je trajala rasprava, ta informacija je došla u Vladu. Tražili smo je mi, kako biste vi imali tu informaciju. Pojašnjenje je dao pravni savjetnik NATO-a. NSATU može obuhvatiti nekolicinu osoblja strogo u svrhu časnika za vezu i koordinaciju pomoći koja će povremeno putovati u Ukrajinu, to vam je ključno. Pravno mišljenje ističe, a njega tumači da time NATO ne ulazi u rat, a naše nacionalno ograničenje brani odlazak u Kijev. Mi to ograničenje imamo od davno prije, ne od jučer. Informaciju koju niste znali je da je 1994. NATO boravio i fizički bio prisutan u Kijevu, od 1990. ima svoj ured i stalno predstavništvo tamo. To su činjenice koje su dosad bile javno tumačene u javnom prostoru", rekao je Anušić.

Dao je i dodatno objašnjenje što znači povremeno putovati u Ukrajinu. To su pripadnici NATO snaga koji nemaju nacionalno ograničenje i oni po potrebi mogu putovati u Ukrajinu za koordinaciju", rekao je ministar Anušić.

Postavio je i pitanje tko je oporbi otkrio te dokumente i prije nego je bilo dopušteno.

