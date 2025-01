Pitamo vas: Je li Zoran Milanović desničar, ljevičar ili centrist?

Kako je "lijevi" Zoran Milanović došao do nevjerojatnih 49,09 posto glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u zemlji gdje je na vlasti HDZ, očito pokazuje da je "zagazio" i desno, dovoljno da privuče birače. Iako je glavna retorika protukandidata Dragana Primorca da je Milanovićev plan "zacrveniti" Hrvatsku jer iz sjene vlada SDP-om i uz pomoć Možemo ostvarit će svoj cilj, nas zanima je li današnji Milanović ljevičar, desničar ili centrist?

Danas je u Hrvatskoj, doduše, doista teško razjasniti što je lijevo, a što desno. Ljevica se zalagala za socijalna prava, radnike, a desnica se bavila kapitalom i bankama. Desnica je bliska Crkvi, a ljevica se zalagala da se vjeronauk makne iz škola. Međutim, kod nas se to dosta pomiješalo pa je u jednom trenutku HDZ imao više osjećaja za socijalnu pravdu, a Milanović je bio taj koji je omogućio HOS-u ustaški pozdrav na grbu. Na koju onda stanu naginje Milanović?

Ljevičari teže ravnopravnom društvu i vjeruju da bi vlada trebala igrati veliku ulogu u životima ljudi kako bi se to postiglo. Ovaj pristup se ponekad naziva velika vlada. Oni na ljevici skloni su podržavati veće poreze za bogate, socijalnu pomoć za siromašne i državnu regulaciju (kontrolu) poslovanja. To također može značiti zauzimanje intervencionističkog pristupa ekonomiji, gdje će vlada uskočiti kako bi spriječila recesiju (razdoblje ekonomskog pada). To mogu učiniti tako da oporezuju ljude visokim porezom u vrijeme 'procvata' (kada ekonomiji ide dobro) i zatim troše taj novac kada ga ekonomija treba, objašnjava Unifrog.

Desničari pak teže zaštiti osobne slobode i vjeruju da vlada treba imati ograničenu ulogu u životima ljudi. Skloni su podržavati niže poreze i manju regulaciju poslovanja te vjeruju da konkurencija privatnog sektora vodi boljim uslugama (na primjer, privatne zdravstvene tvrtke koje se međusobno natječu za pacijente, umjesto javne zdravstvene skrbi koju pruža vlada).

Ljevičari imaju tendenciju usvajanja progresivnog gledišta, što znači da su često skloni društvenim promjenama ili reformama. Tipičan primjer je podržavanje istospolnih brakova.

Desničari su skloni zastupati tradicionalnija stajališta. Tipičan primjer je naklonost monarhiji.

