HDZ-ova mladež opkolila Plenkovića. Nije bitan poraz, nego rukovanje s premijerom

Nije jučer najbolje sjelo premijeru Plenkoviću to što nije slušao pobjednički, već gubitnički govor svog kandidata.

Dragan Primorac osvojio je 25,32 posto, a Zoran Milanović 74,68 i tako ga debelo potukao u ovoj izborničkoj bitci.

Plenković je opleo po SDP-u, ali i medijima.

"Primorac je za razliku od Milanovića, imao program. Obično se u svijetu ide na izbore tako da napišete program i kažete: "Stojim iza tih vrijednosti, ideja i to bih radio." Primorac je to predstavio, dok Milanović nije predstavio ništa. Očito je dovoljno ne predstaviti ništa pa dobiti potporu, ali i to je pouka. Birači nisu prepoznali, jer je birača manje. Nije ovo prvi put da se to dogodilo. Mi dajemo podršku svakom našem kandidatu, bilo Kolindi Grabar-Kitarović, bilo na općinskim, gradskim, županijskim ili europskim izborima. Da je bilo objektivnijeg sagledavanja onoga što je Primorac nudio i malo manje napadanja, objektivnijih medija, bilo bi bolje. Super je kad imate naslov da "komunjara Primorac rekao to i to", a kad mu odgovori "uskočki optuženik Kovačević", onda je to ozbiljan i oštar odgovor. To je rezime objektivnosti", rekao je.

Poljupci, stisak ruku i zagrljaji

A zanimljivo je bilo vidjeti zatim premijerov odlazak iza poznatih 'tajnih vrata'. Kad je dao govor, kad su ljudi krenuli već izlaziti iz stožera (što je bilo dosta rano), Plenković je ipak dobio pohvalu.

Simpatizerica HDZ-a ga je cijelog izljubila i poručila 'najjači smo', a nakon toga je i mladež HDZ-a dobila priliku stisnuti ruku 'svome vođi'. A pogledajte samo to čišćenje ruku kod jednog od mladića od desete do 15 sekunde prije nego što će mu se premijer približiti.

Zaustavljali su ga još, neki su se gurali kroz gomilu samo kako bi došli do njega, a kako je to izgledalo najbolje da pogledate u nastavku:

