Plenkoviću gora reakcija HSLS-a od samog ponašanja Dabre? 'Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume'

"Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume od bilo koga, niti to prihvaća HDZ, poručio je premijer Andrej Plenković iz Indije komentirajući posljedice afere koju je izazvao Josip Dabro svojim pjevanjem ustaške pjesme na pokladama.

"Kad čovjek ide na minhensku konferenciju pa na samit o umjetnoj inteligenciji u Indiji gdje se de facto bavimo najvažnijim pitanjima svijeta i sigurnosti, gospodarstvom i konkurentnošću koji mijenja naše živote, moram priznati da mi iz te perspektive djeluje poprilično pretjerano sve što se događa unutar samih članica parlamentarne većine i koalicije. Kad se vratimo u Zagreb idući tjedan obavit ćemo razgovore sa svima. Ja nisam čovjek koji prihvaća ultimatume od bilo koga niti to prihvaća HDZ. Što se tiče onoga što je gospodin Dabro učinio, ja sam to jasno osudio", rekao je Andrej Plenković u društvu ministra Habijana te dodao da nije mogao biti jasniji.

"Rekao sam da je to apsolutno nebranjivo i da smo mi zbog toga zabrinuti jednako kao HSLS. Ne vidim čemu izvrtanje ili krive interpretacije onoga što govorim jasno da ne mogu jasnije. Što se tiče nekih naglih reakcija o nekim rokovima, partneri razgovaraju, partneri si ne daju rokove, pogotovo oni partneri koji su s nama na listama išli u Hrvatski sabor u zadnja tri izborna ciklusa otkad sam ja predsjednik HDZ-a", rekao je pa dodao da će razgovarati sa svima.

'Nije bilo slučajno'

"Mi smo sada fokusirani na ono što je najbitnije, a to je boljitak hrvatskih građana, perspektiva hrvatskog gospodarstva, sutra izglasavanje povjerenja novom ministru Ružiću i nakon toga ćemo kroz dijalog naći rješenja koja su dobra, a pozivam sve da smire malo ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi", rekao je pa dodao da je ovo potpuno nepotrebna situacija, a dodatno će ispitati situaciju oko Dabre, je li ona slučajna ili namjerna.

"Ne djeluje mi baš sasvim slučajno što se moje osobne analize tiče, a reakcije mi djeluju malo pretjerane. Pozivam kolege da malo smire ton, da budu na razini političke odgovornosti koja je nužna u ovim okolnostima. Mi smo Hrvatsku proveli kroz toliko kriza i kao najodgovornija politička stranka, da smo ovako reagirali na neke prve lopte, Hrvatska ne bi bila tu gdje je", zaključio je premijer.

Naglasio je da sljedeći tjedan ide u Ukrajinu na četvrtu obljetnicu od početka rata i to su naglašava bitne stvari.

"Ove stvari koje su se dogodile, nisu se dogodile zbog HDZ-a. Niti velika Dabrina greška i nedopustivo ponašanje, a još manje po meni, ovakva pretjerana reakcija HSLS-a. Postoji politička odgovornosti i apeliram na kolege. Ne želim se uopće sad baviti telefonijadom nego ću se baviti time kad se vratim u Zagreb", rekao je.