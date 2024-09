Andrej Plenković: 'Petak 13. završen je sjajnom viješću'

Premijer Andrej Plenković u subotu će održati konferenciju za medije.

Tema će biti vezana uz najnovije izvješće agencije za dodjelu kreditnog rejting Standard & Poor's. Podsjetimo, agencija Standard & Poor's povećala je dugoročni rejting Hrvatske s razine BBB+ s pozitivnim izgledima, na razinu A-, s pozitivnim izgledima, tj. u "iznadprosječnu kreditnu kvalitetu". Dostizanje A kategorije kreditnog rejtinga predstavlja ostvarenje jednog od ključnih ciljeva iz programa Vlade u 3. mandatu, izvijestili su iz Vlade.

Plenković je na početku govorio o otvorenju druge cijevi tunela Učka. "Kao što sam jučer rekao, 200 milijuna eura je ogromna investicija za kvalitetu života u tom dijelu Hrvatske. Čestitam županima i svima koji su godinama sanjali taj projekt", rekao je premijer.

Potom se osvrnuo na izvješće agencije Standard & Poor's. "Taj 13. rujna, jučerašnji petak 13. završen je sjajnom viješću. Predstavnici S&P bili su u mojem uredu. Objasnili smo im kontekst rada naše Vlade. To je rezultiralo njihovom ocjenom koja je povijesna. To je prvi put da Hrvatska po jednoj od tri svjetske agencije ulazi u razinu A, i to s pozitivnim izgledima. Ušli smo u iznadprosječnu kvalitetu kreditnog rejtinga. Donijeli smo novu kvalitetu hrvatskom gospodarstvu", poručio je Plenković.

"Odgovorna javna politika, porezna rasterećenja, strukturne reforme, postupno ostvarivanje strateških političkih ciljeva. Hrvatsku smo dizali u nekoliko koraka, a čak za pet stupnjeva. Kada smo preuzeli odgovornost kao Vlada s rejtinga koji je bio BB išli na BB+, to je bilo 2018. Potom smo išli na BB-, pa smo u jednom trenutku odmah nakon odluka do ulazimo u europodručje skočili na BB+. S jučerašnjim smo došli na A-. Na praktički u manje od četiri mjeseca mandata ispunili smo jedno od obećanja. To je da će razina kreditnog rejtinga doći na investicijsku razinu A ", pohvalio se Plenković.

"Želim zahvaliti ministru Primorcu, cijelom timu u Ministarstvu financija. Budući da je ovo jedan veliki projekt na kojem radimo zaista ozbiljno, odgovorno, konzistentno i ostvarujemo kontinuitet naših velikih i dugoročnih postignuća za Hrvatsku. "Posebno je važno da ovo stavimo u kontekst tržišta rada. Hrvatska danas ima skoro milijun i 750 tisuća osiguranika. Imamo nikada manje nezaposlenih. Ta situacija, gdje nam rast ide gore, inflacija gore, zaposlenost gore, nezaposlenost dolje je potvrda dobre ekonomske politike koju provodimo", nastavio je premijer.

"Sve naše politike, ali zaista sve, su dobro pozicionirane u širi globalni i europski kontekst. Samo na taj način vidimo koristi dublje integracija koja nam pomaže da, prateći važne globalne trendove. Ovo je zahvala svim kolegama u Vladi, ovo je jedan zajednički napor koji zrcali stanje u hrvatskom gospodarstvu i društvu. Mislim da je to po meni najbolji petak 13. kojeg smo imali", rekao je Plenković.

Zatim je odgovarao na pitanja novinara. "Što se tiče plaća, vidite i sami da su analitičari Standard & Poor's-a dobro analizirali situaciju. Taj signal je itekako prepoznat. Važno je da razumijemo slijed politike zaduživanja i politike kamata. Ocjene ovih agencija daju objektivnu sliku o nama. Globalno gledajući, zemlja smo koja je u najkraćem roku, najviše puta dignula svoj kreditni rejting. Odmah iza nas je Portugal. Građani mogu očekivati da im kod zaduženja kamate budu jeftinije. Kompanije to mogu očekivati. Ta refleksija dobre ekonomske i financijske reputacije imat će posljedice na sve", kazao je Plenković.

"Povoljniji uvjeti zaduživanja, preduvjeti za veće plaće i mirovine, nastavak strukturnih reformi i privlačenje privatnih investicija. Ovo razdoblje, 2013.-2030. je jedinstveno razdoblje u kojem po meni razvijamo temeljnu krilaticu, koja je 2016. bila 'catching up', lovljenje koraka. Tek od 2030. ćemo po meni biti u poziciji jednakih šansi, kao što imaju oni koji su u Uniji dvadesetak godina prije nas", dodao je Plenković.

Odgovarao je i na pitanja naše reporterke Katarine Brečić o podizanju više stope poreza na dohodak. "Što se tiče reforme poreza na dohodak, mi smo u našem programu rekli vrlo jasnu rečenicu - da ćemo smanjivati porezno opterećenje na rad i stavljati akcent na porez na imovinu. To je politički okvir o kojem se radi. Smatramo da je naša reforma u potpunosti prepoznala gospodarske trendove u Hrvatskoj. To je bila reforma kojom je ukinut prirez, kojom smo omogućili da jedinice lokalne samouprave same procjenjuju koliko će im biti porez na dohodak", rekao je premijer.

"Neki su tada vodili političku kampanju o tome kako zločesta vlada HDZ-a hoće uzeti novac gradova u kojima su na vlasti druge političke opcije. Bile su krcate kolumne, emisije, naslovnice. Sve je vrvjelo od toga, kako mi želimo oslabiti u fiskalnom smislu gradove i općine gdje nismo na vlasti. Što je istina? Bila je objavljena u jednom dnevnom listu, a istina je bila ta da je konačno netko objavio tablicu o rastu prihoda jedinica lokalne samouprave od poreza na dohodak. Znate koliko je bio kad se uspoređivala 2023. na 2022.? Rast je bio između 25 i 35 posto. To znači da su ljudi imali veće plaće", dodao je Plenković.

Osvrnuo se i na unutarstranačke izbore u SDP-u. "Kao što se ne miješamo u izbore naših partnera u parlamentarnoj većini, ne miješamo se u izbore oporbenih stranaka. To je na članstvu SDP-a do odlučuje. Na osobnoj razini, to bi mi trebao biti četvrti predsjednik ili predsjednica SDP-a. Ja sam spreman na sve, 'born ready', što bi se reklo", zaključio je premijer.