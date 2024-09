Andrej Plenković na sjednici Vlade: 'Dali smo paket pomoći podrške Ukrajini'

Na dnevnom redu sjednice Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u petak bio je prijedlog zakona o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina i na sindikate te prijedlog zakona o razmjeni podataka između tijela za provedbu zakona država članica Europske unije. Na sjednici je bilo riječi i o Prijedlogu dopune Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022.-2027. te odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za fondove Europske unije.

"Ovoga tjedna smo ministar Grlić-Radman, Habijan, Fuchs i ja bili u Kijevu. To je bio naš treći posjet Ukrajini od početka ove zadnje ruske agresije na Ukrajinu, veljače 2022. godine. Susreli smo se s cijelim državnim vrhom", rekao je Andrej Plenković u uvodu. U Ukrajini su bili i predstavnici hrvatskih kompanije, među njima i jedna koja se bavi razminiranjem. "Dali smo još dodatni paket pomoći podrške Ukrajini u obrambenom i energetskom smislu. Nastavili smo naše aktivnosti konzistetno, pune podrške Hrvatske ukrajinskom narodu, Ukrajini kao žrtvi ruske agresije", istaknuo je.

Pohvalio se rezulatatima Vlade, tvrdi - u njihovih osam godina mandata rast i razvijenost Hrvatske sa 62 posto skočila je na 76 posto prosjeka Europske unije. Također, nagovijestili su i rast BDP-a od oko 3,5 posto u 2024. godini. Govorio je Plenković i o zaposlenosti. "Na današnji dan imamo oko 1.480.000 zaposlenih, samo 83.000 nezaposlenih. Dakle, zaposlenost je 300.000 ljudi viša nego što je bila prije osam godina, a nezaposlenost je rekordno niska. Inflacija nam je na 1,8 posto u kolovozu." Plenković je rekao da je gospodarski rast, u odnosu na druge članice Europske unije i Eurozone itekako visok, i to do tri puta veći.

Govorili su i o pitanju cijena i prehrambenih proizvoda. "Posebno je važna odgovornost svih aktera u lancu i s te je strane Vlada nastavila svoju politiku i subvencioniranja cijena energenata, olakšavajući potrošačku košaricu našim građanima, osobito onima koji imaju manja primanja. Zato je prošloga petka paket vrijedan skoro 250 milijuna eura bio primjeren horizontalno i ciljano", objasnio je Plenković.

Predstavljeni su i dosadašnji rezultati turističke sezone. "Skoro 17 milijuna dolazaka, skoro 90 milijuna noćenja. To je 4,1 posto više nego lani. Prihodi će zasigurno biti veći. Fiskalizirani računi su također veći, promet na našim autocestama, zračnim lukama, trajektima, sve je to više nego što je bilo kada usporedimo s podacima lani. S obzirom na to da smo imali dobru predsezonu te imamo dobre najave za postsezonu, ova će turistička sezona biti bolja po svim indikatorima, što znači da će i ona pridonijeti rastu BDP-a", rekao je Plenković.

Plenković je napomenuo da su posjetili i Banovinu. "Ogroman je napredak u obnovi. U samo nekoliko sati, 30 milijuna eura vrijedne investicije, nova gimnazija, nova strukovna škola na zemljištu i staroj zgradi koja je potpuno preuređena. Izgrađena je i nova sportska dvorana. Petrinja sada ima jednu školu više, nego prije potresa. Otvoreno je i Pučko otvoreno učilište, Hrvatski dom, novi katastar, novi Državni arhiv. Do sada smo u obnovu od zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno apsorbirali oko 2,9 milijardi eura. Zahvala svima koji su maksimalno angažirani da se riješe posljedice te velike katastrofe."

U tijeku je i izdanje novog kruga trezorskih zapisa.

