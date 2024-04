Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve logora Jasenovac sudjeluju izaslanik Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika, predsjednik Vlade Andrej Plenković te predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković koji predvodi saborsko izaslanstvo. Kolona sjećanja bila je do spomenika "Cvijet", gdje su izaslanstva umjesto vijenaca položila po jedan cvijet. Nakon službenog dijela Komemoracije uslijedile su izjave za medije te se javnosti obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Dolazimo u situaciju da je broj preživjelih, onih koji su najveći stradalnici, sve manji i zato smo upravo tu temu stavili u fokus i dobili konsenzus za okvirni dokument o politici sjećanja. Važno je da se to ugradi u naš obrazovni sustav da svi mladi dobiju punu informaciju na vrijeme", rekao je Plenković.

"Hrvatska javnost je dobro vidjela što smo napravili, imali smo velike skupove koji su komemorirali holokaust i mislim da je to ocijenjeno uspješno od svih partnera", dodao je.

Osvrnuo se i na parlamentarne izbore.

"Poruka izbora je da je relativni pobjednik HDZ s partnerima. Sad imamo 61 mandat i opet ćemo sastaviti vladu. Od sutra krećemo u razgovore s onima koji su spremni razgovarati s nama na formiranju ove vlade. Održali smo sastanak sa svim predstavnicima manjinskih zastupnika, oni su tu suradnju spremni nastaviti", rekao je Plenković.

Potvrdio je da se razgovara i s Domovinskim pokretom.

"Nisu počeli razgovori o bilo kakvim zahtjevima, špekulacije u medijima ljudi izmišljaju, nikakvih sadržajnih razgovora dviju stranaka u tom pogledu nije bilo", dodao je Plenković.

Plenković smatra da je sramotno što ljevica nije čestitala na pobjedi: "Ovo nema nigdje. Dio poraženih stranaka pokušava uvjeriti javnost da su oni pobijedili."

Posljednja tri izbora HDZ je imao velike pobjede, kaže premijer i dodaje kako oporba i dalje zaoštrava retoriku i izaziva strah. Tvrdi da je njegova vlada uvela stabilnost.

"Jedan dio birača otišao je malo više u desno pa moramo i tu poruku čuti i sukladno tome sastavljati buduću vladu", kazao je Plenković.

Na pitanje znači li to vlada bez SDSS-a odgovorio je da nismo o tome razgovarali te je dodao da su s manjinama imali dobru suradnju.

Rekao je da je nakon izbora došlo do smirivanja u DP-u, ali da Peđa Grbin i dalje vrijeđa.

"Nakon izbora je uslijedilo smirivanje retorike. A što se tiče ovih na lijevoj strani ne bih rekao da je uslijedilo smirivanje. Grbin i dalje vrijeđa. Umjesto da je od jada pokupio kofere i otišao u zaleđe Istre da ga nitko ne čuje i ne vidi, on nastavlja vrijeđati protivnike. To je nedostatak minimalne samokritičnosti. Ta ekipa sigurno neće sastaviti Vladu", rekao je Plenković.

Milanovića je nazvao stricem koji želi doći na vlast.

Rekao je i da je upozorenje Ustavnog suda posljedica "protuustavnog ponašanja strica Milanovića".

"HDZ je pobijedio, narod je svoje, imamo naslov kao relativni pobjedniku sastavljati većinu koja s nama želi koalirati i u tome ćemo uspjeti, kao prije 4 i 8 godina. Sve drugo je prevara birača i volje naroda, ne može se gubitnik okupljati i praviti se pobjednik. Ljubazno ih molim da shvate da su izgubili izbore, pobijedio je HDZ s partnerima", poručio je oporbi.

"Milanović 2020. i 2024., što je to, to je nenormalno sve. Moja poruka biračima je imali ste političku sabotažu, diverziju na koju mi nećemo prestati skretati pažnju na to da ne bi postalo kao da je normalno. To nije normalno", govori Plenković.

"Ljudi su se unervozili – što će biti? Ništa, politička stabilnost, pobjednik će sastaviti većinu i vladu. To će biti", poručio je Plenković.

