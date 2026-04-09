IZVANREDNI NADZOR /

Ružić progovorio o zatvaranju Doma Oštro: 'Zaštita korisnika naš je imperativ, bez obzira tko je osnivač...'

Ružić progovorio o zatvaranju Doma Oštro: 'Zaštita korisnika naš je imperativ, bez obzira tko je osnivač...'
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako je RTL Danas ranije doznao, ministarstvo je na temelju prijave napravilo izvanredni nadzor. Unutra je bilo sedam štićenika, odnosno djece s posebnim potrebama

9.4.2026.
18:19
Andrea Vlašić
Dom Oštro u Kraljevici, u kojem se dječak ugušio pizzom, zatvorila je inspekcija Ministarstva socijalne skrbi.

Kako je RTL Danas ranije doznao, ministarstvo je na temelju prijave napravilo izvanredni nadzor. Unutra je bilo sedam štićenika, odnosno djece s posebnim potrebama.

Ministar Alen Ružić je povodom odluke o zatvaranju podružnice Oštro Centra za rehabilitaciju Rijeka dao izjavu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

"Na red je došao i kontrolni posjet Centru za rehabilitaciju u Rijeci. Počeo je jučer. U podružnici Kraljevica-Oštro utvrđeno je postojanje rizika za dobrobit korisnika te je izrečena mjera premještaja za sedmero korisnika", kazao je ministar Alen Ružić.

"Nadzorom koji je u tijeku utvrđeno je da se nije postupalo po mjerama iz ranijeg rješenja. Novim usmenim rješenjem više inspektorice ukinula se dozvola za usluge smještaja", dodao je.

"Zaštita korisnika naš je imperativ, bez obzira tko je osnivač određene ustanove. U ovom slučaju je to RH. Ali bez obzira je li riječ o privatnim, lokalnim osnivačima, imperativ nam je zaštita korisnika i njihovih prava. Druge detalje trenutačno ne mogu dati jer je inspekcijski nadzor u tijeku", dodao je Ružić.

Alen RužićDomInspekcijaMinistarstvo Rada I Socijalne Politike
