NOVA ULOGA /

Adrian De Vrgna novi je glasnogovornik i direktor komunikacija SDP-a

Adrian De Vrgna novi je glasnogovornik i direktor komunikacija SDP-a
Foto: Anto Magzan

Na novoj poziciji bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima

1.12.2025.
13:05
danas.hr
Anto Magzan
Politički reporter i poznati televizijski voditelj Adrian De Vrgna preuzima dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a.

De Vrgna donosi dugogodišnje iskustvo iz radijskog i televizijskog novinarstva, s posebnim fokusom na praćenje dnevne politike, javnih tema i rada državnih institucija. Tijekom svoje karijere razvijao je duboko razumijevanje novinarskih procesa, medijske dinamike i načina funkcioniranja političke scene, a njegov angažman predstavlja važno jačanje komunikacijskog tima stranke.

Adrian De Vrgna novi je glasnogovornik i direktor komunikacija SDP-a
Foto: Anto Magzan

Na novoj poziciji bit će odgovoran za planiranje i koordinaciju komunikacijskih aktivnosti, suradnju s medijima te dosljedno i jasno predstavljanje politika i stavova SDP-a u javnom prostoru.

Ovim imenovanjem stranka nastavlja profesionalizaciju komunikacije te osigurava strukturirano i transparentno informiranje javnosti o svojim prioritetima i ključnim porukama.

Adrian De Vrgna novi je glasnogovornik i direktor komunikacija SDP-a